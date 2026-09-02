Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, será trasladado a Lima en las próximas horas luego de pasar la noche bajo estricta custodia policial en la ciudad de Juliaca, adonde llegó tras ser expulsado de Bolivia.

El ministro del Interior, César Astudillo, llegará este miércoles 2 de septiembre a Juliaca para liderar el operativo que llevará al señalado cabecilla de la organización criminal Los Pulpos hacia la capital, según detalló RPP.

“Jhonsson Pulpo” permanece bajo custodia en Juliaca

Cruz Torres ingresó al territorio peruano la noche del martes 1 de septiembre después de ser entregado por las autoridades bolivianas en la frontera de Desaguadero, provincia de Chucuito, región Puno.

El Ministerio del Interior confirmó que el retorno al país se concretó mediante coordinaciones entre Migraciones y las autoridades de Bolivia. Desde ese momento quedó bajo custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras superar los controles migratorios en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, fue trasladado por vía terrestre hacia Juliaca.

Traslado desde Desaguadero se realizó con fuerte seguridad

El desplazamiento desde la frontera movilizó a diferentes unidades policiales debido a las órdenes judiciales y antecedentes atribuidos a Cruz Torres.

En el operativo participaron agentes de la Comisaría PNP Desaguadero, el Puesto de Vigilancia Fronterizo, la comisaría de Zepita y efectivos de la Policía de Carreteras.

El objetivo fue mantener la seguridad de los detenidos y del personal policial durante el recorrido hacia Juliaca.

Junto a Cruz Torres fue trasladado Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, ciudadano peruano detenido también en Bolivia y requerido por las autoridades.

En las próximas horas será llevado de Juliaca a Lima

Después de pasar la noche en Juliaca, “Jhonsson Pulpo” permanece a la espera de las coordinaciones para su traslado desde el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac.

El operativo hacia Lima está previsto para este miércoles y contará nuevamente con un fuerte dispositivo de seguridad.

RPP informó a las 6:55 a. m. que el ministro César Astudillo viajará a Juliaca para encabezar personalmente el traslado.

El Ministerio del Interior había anticipado también que Astudillo supervisaría su traslado a Lima para las diligencias correspondientes y su puesta a disposición de la justicia peruana.

Fue expulsado de Bolivia tras captura en La Paz

Cruz Torres fue capturado el martes en la ciudad de La Paz, durante una operación de la Policía boliviana desarrollada con cooperación internacional.

Las autoridades del vecino país dispusieron su expulsión administrativa y posterior entrega al Perú.

La Policía boliviana informó que fue detenido junto con Mendocilla Gómez en un inmueble de la avenida Isaac Tamayo.

Durante la intervención se encontraron US$10 mil, 700 bolivianos, 10 mil pesos chilenos, teléfonos celulares y documentos.

“Jhonsson Pulpo” es requerido por la justicia peruana

Cruz Torres es señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de Los Pulpos, organización criminal surgida en Trujillo y relacionada con delitos de extorsión, secuestro y sicariato.

Sobre él pesaba una orden internacional de captura y una recompensa de S/500 mil por información que permitiera su ubicación.

Las autoridades peruanas deberán ejecutar ahora las disposiciones judiciales vigentes una vez que sea trasladado a Lima.

Investigan posible vínculo con reciente crimen en Trujillo

Las autoridades investigan además si Cruz Torres tiene alguna relación con el reciente secuestro del empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla, ocurrido en Trujillo durante un ataque en el que cuatro personas fueron asesinadas.

Este vínculo todavía forma parte de las investigaciones y no ha sido establecido mediante una sentencia.

La Policía también continúa realizando diligencias para identificar a todos los participantes y determinar la estructura que planificó y ejecutó el ataque.