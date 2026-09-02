El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, reveló que Jenss Lara Tantaquilla habría cambiado de proveedor de seguridad antes de ser secuestrado en Trujillo. Según información preliminar de Inteligencia de la Policía Nacional, el empresario habría dejado de pagar cupos a una organización criminal para recurrir a los servicios de una banda rival.

Álvarez explicó durante una entrevista en RPP, que esta versión aún no ha sido corroborada y que forma parte de la información que maneja Inteligencia PNP. El ministro sostuvo que Lara habría quedado en medio de dos organizaciones criminales que operan en La Libertad.

Según su explicación, el cambio de grupo habría generado el conflicto que terminó con el secuestro del empresario. En su hipótesis señaló que la organización que perdió esos pagos habría optado por retenerlo como una forma de presionar a su familia.

“Esta gente, que aparentemente ejerce una actividad no legal, estaba pagando normalmente a la banda que lo secuestró, pero que por algún motivo, aparentemente, cambió de proveedor de seguridad a la banda rival y es por eso que no lo matan, simplemente lo secuestran en un acto de poder”, manifestó el ministro.

Jenss Lara fue liberado

El titular de Justicia indicó que los familiares habrían aceptado retomar el acuerdo con la organización que anteriormente les brindaba protección para conseguir la liberación del empresario. Álvarez agregó que esta situación podría generar temor ante una eventual represalia del grupo rival.

“Para amedrentar a la familia y sugerirle que se ponga a derecho, que retorne a los servicios de seguridad anteriores y eso es lo que ha hecho la familia. La familia está asustada porque ha roto el contrato con la segunda empresa de servicios de seguridad y probablemente va a venir la venganza de los otros”, explicó el titular de Justicia.

Entre tanto, la Policía continúa investigando las circunstancias del secuestro y la posterior liberación de Lara Tantaquilla.