Así terminaron los vecinos del barrio Progreso de Auquimarca, en Chilca, luego que la mayoría de regidores de la Municipalidad de Huancayo no asistiera a una sesión extraordinaria convocada para evaluar el cambio de zonificación de su sector. Los pobladores habían sido citados con 48 horas de anticipación para participar en una reunión de la comisión mixta encargada de analizar su pedido, pero de seis regidores solo acudieron dos.

La ausencia de los concejales provocó la protesta de los vecinos, quienes se sintieron burlados, se concentraron en los exteriores de la sala de regidores para exigir responsabilidad a las autoridades. El cambio de zonificación es clave para unas 140 familias que llevan cerca de 20 años sin redes formales de agua potable, desagüe y electricidad, usando silos y en medio de ambientes insalubres.

Actualmente, el barrio figura como Zona de Reglamentación Especial, condición que limita la construcción y formalización. Cansados de esperar, los propios pobladores financiaron la elaboración del expediente técnico y contrataron un consultor. “Basta de excusas, queremos agua, queremos cambio de uso, suelo urbano para vivir” señaló el dirigente Alejandro Rivera.