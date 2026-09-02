Aunque solo quedan 4 meses, para culminar la gestión, ayer los funcionarios del del Gobierno Regional de Junín y la Dirección Regional de Salud (Diresa) salieron a defender a capa y espada, la crítica situación de los hospitales El Carmen y Daniel Alcides Carrión.

Una gran preocupación

Recientemente médicos de los nosocomios revelaron situaciones tan críticas como la muerte de pacientes por falta de ventiladores mecánicos en el hospital materno infantil y en el hospital Carrión, donde el tomógrafo fue encontrado inoperativo. Una de las obras que más preocupa es la nueva infraestructura del hospital El Carmen. La directora regional de Salud, María García afirmó que está obra tendría un 80% de avance y se entregaría en noviembre, mientras que en diciembre iniciaría la marcha blanca.

El director del hospital El Carmen, Christhian Matamoros indicó que la marcha blanca tiene varias etapas como la recepción de los equipos biomédicos, capacitación para el uso de estos equipos, visualización de las áreas, entre otros puntos.

Mientras tanto, ante la problemática de las salas de operaciones, el funcionario dijo que las están reparando y antes del viernes entregará una sala de operaciones más. Acotó que hay tres máquinas de ventilación mecánica operativas. Ahora esperan un desembolsó de presupuesto para la adquisición de más ventiladores.

“El hospital viene culminando las gestiones para una solicitud de inversión por S/ 1’ 040, 000 destinada a la adquisición de ventiladores mecánicos y otros equipos necesarios”, precisó.

Por otro lado, tras las afectaciones ocasionadas por el sismo, el hospital viene ejecutando acciones para recuperar sus ambientes asistenciales.

Sobre el hospital La Libertad, cuya obra fue inaugurada el 16 de diciembre del 2024, la gerente de Desarrollo Social, Lisette Ruiz asegura que ya superaron las observaciones luego de largos 8 meses y esta semana el gobernador firmaría la resolución de recategorización, ya que continúa como centro de salud I-4.

Por su parte, el director del hospital Carrión, Freddy Muñóz, señaló que desde el domingo el tomógrafo está operativo.

“El hospital Carrión tiene un techo presupuestal de 140 millones de soles y demandan 250 millones de soles como hospital nacional”, dijeron los funcionarios.