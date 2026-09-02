La Policía Nacional del Perú (PNP) negó que la camioneta utilizada durante el secuestro del empresario minero Jenss Lara en Trujillo pertenezca al Ministerio del Interior. La institución precisó que, aunque el vehículo llevaba la matrícula EPF-176, sus características físicas y registrales no corresponden a una unidad oficial.

La PNP explicó que la placa EPF-176 sí está registrada a nombre de un vehículo policial, pero no de la camioneta utilizada durante el ataque. Según la institución, la matrícula fue colocada indebidamente en el automóvil para hacerlo pasar como una unidad oficial.

“El vehículo investigado no es una unidad del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional del Perú”, precisó la institución.





¿A qué vehículo pertenece la placa EPF-176?

La Policía indicó que la matrícula EPF-176 corresponde a un patrullero asignado al Departamento de Seguridad de Protección de Carreteras San Gabán-Juliaca. Esta unidad permanece bajo control institucional y figura inoperativa desde agosto de 2025.

Con este descargo, la PNP respondió a una información difundida por el exalcalde Arturo Fernández, quien mostró una consulta vehicular donde EPF-176 aparecía vinculada con el Ministerio del Interior. Según la institución, este registro corresponde al patrullero identificado con dicha matrícula y no al vehículo utilizado durante el secuestro.

Otra matrícula aparece durante las diligencias

Los investigadores también encontraron la placa BNG-906 durante las diligencias realizadas sobre el vehículo. La consulta registral establece que esta identificación corresponde a una Toyota Hilux de propiedad particular.

Este hallazgo ahora forma parte de la investigación técnico-científica como un indicio que podría contribuir a establecer cuál era la identificación original de la camioneta. Las autoridades continuarán contrastando esta información con las características del vehículo utilizado durante el ataque.

Simularon una intervención policial

La PNP también informó que los responsables habrían utilizado uniformes, distintivos y equipos similares a los empleados por agentes policiales durante el ataque. Según la institución, estos elementos habrían sido empleados para simular una intervención oficial y sorprender a las víctimas.

La Policía precisó que el uso de este tipo de prendas o implementos no demuestra que los involucrados pertenezcan a la institución. Por ello, las diligencias también buscan establecer el origen de estos elementos y quiénes los utilizaron.

La PNP sostuvo que, hasta el momento, no existen indicios que comprometan a efectivos policiales ni a unidades móviles oficiales en el secuestro y ataque registrado en Trujillo. Las pesquisas continúan para identificar a los responsables y determinar el origen de los vehículos y bienes empleados durante el hecho.