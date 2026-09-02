Jhonson Smith Cruz Torres, alias Jhonson Pulpo, será trasladado a Lima este miércoles 2 de septiembre luego de que las autoridades bolivianas concretaran su entrega a la Policía Nacional del Perú (PNP). El retorno del cabecilla de Los Pulpos se realizó en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, en Puno, tras completarse los procedimientos fronterizos correspondientes.

El Ministerio del Interior (Mininter), mediante Migraciones y en coordinación con las autoridades de Bolivia, gestionó el retorno de Cruz Torres al territorio peruano. Una vez concretada la entrega, el detenido quedó bajo custodia de la PNP para continuar con las diligencias previstas por las autoridades peruanas.

El Mininter informó que el ministro César Astudillo estará a cargo del desplazamiento hacia la capital. Para este traslado se establecieron medidas de seguridad destinadas a proteger el recorrido y reducir el riesgo de una eventual fuga o intento de rescate.

“Mañana, el ministro del Interior, César Astudillo, conducirá su traslado a Lima para las diligencias correspondientes y su puesta a disposición de la justicia peruana”, precisó la institución a través de un comunicado.

Tras arribar a la capital, Cruz Torres deberá afrontar los requerimientos judiciales que permanecen pendientes en su contra. El Ministerio Público mantiene investigaciones relacionadas con distintos delitos atribuidos al detenido, por lo que su retorno permitirá continuar con las actuaciones fiscales y judiciales.

🚨 “Jhonsson Pulpo” ya está en el Perú



🇵🇪 El Mininter, a través de @MigracionesPe y en coordinación con las autoridades bolivianas, concretó el retorno al país de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”.



El cabecilla de “Los Pulpos” y su cómplice quedaron bajo… pic.twitter.com/MxN0zK6gGU — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 2, 2026





¿Cómo ocurrió su captura?

Cruz Torres fue detenido este martes 1 de septiembre en un inmueble ubicado en la calle Isaac Tamayo, en La Paz. La intervención estuvo a cargo de un operativo conjunto en el que participaron agentes de la Policía Boliviana y de la PNP, con apoyo de organismos internacionales como la DEA y el FBI.

Después de su captura en territorio boliviano, las autoridades realizaron las gestiones necesarias para concretar su salida del país y posterior entrega a funcionarios peruanos. El procedimiento culminó en el CEBAF de Desaguadero, donde Cruz Torres pasó a estar bajo custodia de la PNP.

La entrega permitió completar su retorno al Perú sin recurrir a un proceso de extradición. Desde la frontera, las autoridades peruanas organizaron el desplazamiento hacia Lima para continuar con las diligencias pendientes.

¿De qué se le acusa?

Cruz Torres es identificado por las autoridades como cabecilla de Los Pulpos, organización criminal con base en Trujillo y vinculada con investigaciones por extorsiones, secuestros y asesinatos. Las pesquisas también han relacionado las actividades del grupo con operaciones desarrolladas fuera del Perú.

De acuerdo con las investigaciones, la organización extendió parte de sus actividades hacia Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador. Por ello, la captura de su presunto líder fue resultado de un trabajo coordinado entre instituciones de seguridad de distintos países.

Con su llegada a Lima, Cruz Torres quedará a disposición de las autoridades peruanas para afrontar los procedimientos derivados de las investigaciones fiscales y judiciales en curso.