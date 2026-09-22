Una niña y dos bebés fallecieron en la comunidad nativa de Potsoteni, en la provincia de Satipo, luego de presentar emergencias médicas que requerían evacuación hacia establecimientos con mayor capacidad de atención, según denunció la Central Asháninka del Río Ene (CARE).

La organización indígena sostiene que en los tres casos existieron dificultades para utilizar oportunamente la embarcación vinculada al Tambo de Potsoteni, instalación que forma parte del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

CARE ha pedido que las autoridades investiguen las circunstancias de los fallecimientos y determinen si existieron responsabilidades administrativas o de otro tipo.

Niña necesitaba ser evacuada por un presunto envenenamiento

El primer caso reportado por CARE corresponde a una menor que habría sufrido un cuadro de envenenamiento y necesitaba ser trasladada para recibir atención médica especializada.

Según la denuncia, la embarcación fluvial utilizada para el traslado desde la zona no se encontraba disponible cuando se produjo la emergencia.

La organización señala que la niña permaneció durante varias horas sin poder ser evacuada y posteriormente falleció. Un reporte que recoge el pronunciamiento de CARE indica que la emergencia se prolongó durante la noche y que la menor murió aproximadamente a las 5:00 a.m.

Las causas médicas exactas del fallecimiento y las circunstancias del intento de evacuación deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes.

Bebé con neumonía fue evacuado con apoyo del Ejército

El segundo caso involucró a un bebé que, según CARE, presentaba neumonía y requería una evacuación urgente.

Ante la falta de disponibilidad del transporte fluvial, dirigentes realizaron gestiones para conseguir apoyo del Ejército Peruano y concretar una evacuación aérea.

La organización afirma que el traslado finalmente se realizó, pero el menor falleció. CARE cuestiona el tiempo que tomó coordinar la atención y pide que se determine si la demora influyó en el desenlace.

CARE denuncia que otro bebé no pudo ser trasladado

El tercer caso reportado corresponde a un bebé con síntomas de bronconeumonía.

CARE sostiene que la familia y dirigentes solicitaron su evacuación debido al deterioro de su salud, pero el traslado tampoco se habría concretado oportunamente.

Según la denuncia difundida por la organización, la gestora del Tambo habría señalado que no podía realizar o autorizar la evacuación porque se encontraba en su día de descanso. El menor falleció posteriormente en la comunidad.

Esta versión corresponde al pronunciamiento de CARE y deberá ser contrastada dentro de la investigación solicitada.

CARE exige investigar lo ocurrido en Potsoteni

Tras los tres fallecimientos, la Central Asháninka del Río Ene pidió al Programa Nacional PAIS, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y a otras autoridades competentes investigar los hechos.

La organización reclama que se determinen las responsabilidades y se garantice un sistema permanente de atención y traslado para las comunidades asentadas a lo largo del río Ene.

También solicitó cambios en el personal asignado al Tambo de Potsoteni al considerar que se habrían producido incumplimientos durante las emergencias.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se sumó al pedido de esclarecimiento y reclamó que el Estado garantice atención médica oportuna a las poblaciones indígenas de la zona.

¿Qué función cumple el Programa PAIS?

El Programa Nacional PAIS, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, administra los Tambos y otras plataformas mediante las cuales distintas instituciones públicas acercan servicios a poblaciones rurales y de difícil acceso.

El propio programa señala que opera en zonas donde la distancia, las condiciones geográficas o el clima dificultan el acceso de la población a prestaciones del Estado. En septiembre informó que sus Tambos y plataformas habían canalizado más de 38 millones de atenciones desde la creación del programa.

Potsoteni cuenta con un Tambo del Programa PAIS. Documentación institucional también registra una embarcación denominada Movitambo destinada a brindar transporte a estudiantes de esta comunidad de Satipo.

La existencia de estos servicios no permite establecer, por sí sola, qué ocurrió durante las tres emergencias denunciadas.

Comunidades del río Ene dependen del transporte fluvial

Para diversas comunidades indígenas de la cuenca del río Ene, el transporte por río es una de las principales vías para trasladarse y acceder a servicios ubicados fuera de sus territorios.

Esta situación puede adquirir especial relevancia durante una emergencia médica, cuando los pacientes necesitan ser referidos a establecimientos con mayor capacidad resolutiva.

CARE sostiene que los casos ocurridos en Potsoteni evidencian la necesidad de establecer mecanismos de traslado que funcionen de manera continua y no dependan de la disponibilidad circunstancial de personal o vehículos.

Hasta la publicación de esta nota, en las fuentes públicas revisadas no se encontró un pronunciamiento específico del Programa PAIS o del Midis que responda a cada una de las acusaciones formuladas por CARE.