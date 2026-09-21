Una trágica muerte ocurrió durante la madrugada o primeras horas del domingo 20 de septiembre en el distrito de El Tambo. Andrés Montañez Rojas, auxiliar de educación de una institución educativa de Acostambo, Huancavelica, perdió la vida tras caer desde el tercer piso de una vivienda ubicada en la cuadra cinco del jirón Sebastián Lorente.

De acuerdo con las primeras diligencias policiales, Montañez Rojas habría participado en una reunión social y posteriormente se dirigió hacia el lugar donde se hospedaba.

Según versiones recogidas en la zona, antes de la caída el auxiliar habría sufrido un accidente en la calle, donde se produjo una herida en una de sus manos. Posteriormente regresó al inmueble y, mientras subía hacia su habitación, habría perdido el equilibrio y caído desde el tercer piso hasta la vereda ubicada dentro de la propiedad.

El fuerte impacto le habría provocado la muerte de manera instantánea.

Vecinos indicaron que el fallecido había participado previamente en una pedida de mano.

Durante la mañana, peritos de Criminalística de la Policía acudieron al inmueble para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan esclarecer cómo ocurrió la caída.

Las circunstancias exactas del hecho todavía son materia de investigación, por lo que las autoridades deberán determinar si se trató de un accidente y establecer las condiciones en las que se produjo.

La muerte de Andrés Montañez Rojas generó muestras de pesar entre docentes, estudiantes e instituciones educativas de Huancavelica.

A través de las redes sociales, antiguos alumnos expresaron su tristeza y recordaron al auxiliar por el trato cercano que mantenía con ellos durante su labor educativa.