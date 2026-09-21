Una alerta relacionada con lluvias intensas o con el Fenómeno El Niño no significa necesariamente que un desastre vaya a ocurrir ni que todas las zonas del país enfrentarán las mismas consecuencias.

Estos avisos deben interpretarse tomando en cuenta factores como la ubicación, el periodo de vigencia, la intensidad esperada y las condiciones particulares de cada localidad.

En el Perú, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) monitorea las condiciones oceánicas y atmosféricas y actualiza periódicamente sus perspectivas sobre El Niño y La Niña.

Al 14 de septiembre de 2026, el último comunicado oficial disponible mantiene el estado del sistema en “Alerta de El Niño Costero”.

Lee aquí: Aumentan a siete los muertos por dengue en Piura

¿Qué significa una alerta ante el Fenómeno El Niño?

“Una alerta climática no es una predicción exacta de un desastre, sino un aviso preventivo sobre la posibilidad de que ocurra un fenómeno con potencial impacto”, explica Patricio Valderrama, geólogo, quien participa junto con Pacífico Seguros en acciones de difusión relacionadas con el Fenómeno El Niño.

Por ello, un aviso no debe interpretarse aisladamente ni entenderse como una garantía de que un evento extremo afectará necesariamente a una determinada vivienda, distrito o región.

ENFEN basa sus evaluaciones en la evolución de las condiciones del océano y la atmósfera del Pacífico tropical y en pronósticos nacionales e internacionales. Sus comunicados son actualizados a medida que cambia el escenario.

1. Revisa qué tipo de alerta o aviso estás leyendo

El primer paso es identificar qué institución emitió la información y de qué tipo de aviso se trata.

ENFEN utiliza un sistema de alerta relacionado con la evolución de El Niño y La Niña, mientras que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emite avisos meteorológicos para fenómenos concretos como lluvias, vientos, nevadas o temperaturas extremas.

Esto significa que una “Alerta de El Niño Costero” no equivale automáticamente a una alerta roja por lluvias en todo el país.

En septiembre de 2026, ENFEN mantiene activa la Alerta de El Niño Costero y continúa monitoreando su evolución.

2. Mira el nivel de peligro

Cuando se trata de avisos meteorológicos de Senamhi, el color permite conocer la peligrosidad prevista del fenómeno.

El sistema contempla niveles que van desde condiciones sin peligro significativo hasta eventos de gran magnitud.

El amarillo indica que se prevén fenómenos atmosféricos peligrosos para la región y requiere mantenerse informado. El naranja corresponde a fenómenos peligrosos de consideración, mientras que el rojo identifica eventos de gran magnitud que demandan extrema precaución y seguimiento de las instrucciones oficiales.

Sin embargo, el color no debe leerse por sí solo: también se necesita revisar qué fenómeno está involucrado y dónde se producirá.

3. Comprueba la zona geográfica

Una alerta o aviso puede involucrar únicamente determinados departamentos, provincias o distritos.

Por ello, antes de compartir un mensaje o modificar actividades, es importante verificar si la localidad donde se encuentra la persona forma parte del área indicada por la autoridad.

Los avisos meteorológicos de Senamhi detallan los departamentos de posible afectación y, mediante sus mapas, permiten precisar las áreas involucradas.

Además, un mismo fenómeno puede tener consecuencias diferentes según las características del terreno, la infraestructura y la exposición de cada zona.

4. Revisa cuánto durará el aviso

Otra información clave es la hora y fecha de inicio y término.

Los avisos meteorológicos de Senamhi tienen un periodo definido de vigencia. Su procedimiento contempla normalmente avisos de hasta 96 horas, que pueden actualizarse conforme evolucione la situación.

Esto permite distinguir entre un evento previsto para unas horas y un escenario que podría mantenerse durante varios días.

En el caso de El Niño, el horizonte de análisis puede ser mucho mayor, pues ENFEN realiza proyecciones mensuales y estacionales sobre la evolución del océano y la atmósfera.

5. Evalúa la intensidad y el riesgo local

La intensidad prevista es importante, pero por sí sola no determina cuánto daño podría producirse.

“Una lluvia fuerte en una zona con buen drenaje puede causar pocos daños, mientras que una lluvia moderada en una quebrada activa puede tener consecuencias graves”, señala Valderrama.

En otras palabras, el riesgo resulta de la combinación entre el fenómeno y las condiciones del lugar donde ocurre.

Por eso, además del pronóstico meteorológico, las autoridades toman en cuenta escenarios de riesgo, infraestructura, exposición de la población y vulnerabilidad.

ENFEN ha recomendado a los tomadores de decisiones considerar los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para adoptar acciones de reducción del riesgo y preparación ante la temporada de lluvias.

¿Qué hacer si recibes una alerta por redes sociales?

Una captura de pantalla, un mapa sin fecha o un mensaje reenviado por WhatsApp no son suficientes para determinar el nivel real de riesgo.

Antes de tomar una decisión, conviene identificar la fuente original y revisar si el aviso continúa vigente.

Para información sobre El Niño y La Niña, la principal referencia oficial es ENFEN. Los avisos meteorológicos corresponden al Senamhi, mientras que las recomendaciones de preparación y respuesta frente a emergencias forman parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El propio ENFEN exhorta a autoridades y ciudadanía a seguir la información oficial emitida por sus organismos y por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Pacífico Seguros recomienda convertir la información en prevención

José Fernández, gerente adjunto de Suscripción de RT e Ingeniería de Riesgos de Pacífico Seguros, señala que la compañía realiza seguimiento a las alertas climáticas con el objetivo de anticipar posibles impactos.

“Compartimos esta información traducida y adaptada para que nuestros asegurados comprendan cómo podría afectarles y puedan tomar decisiones informadas y oportunas”, sostiene Fernández.

El ejecutivo agrega que los avisos deben convertirse en acciones concretas de prevención y respuesta, particularmente cuando las condiciones meteorológicas pueden modificarse rápidamente.