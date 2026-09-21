La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, a través del Tercer Despacho, obtuvo 15 días de detención preliminar judicial para Luis Obispo y Ronald Toro, investigados por el presunto delito de sicariato en agravio de la candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte. Ambos permanecerán a disposición de las autoridades mientras avanzan las diligencias destinadas a esclarecer el asesinato ocurrido en Caraz.

La Fiscalía sustentó su pedido con las actuaciones realizadas desde el inicio de las investigaciones. Entre ellas se encuentran el recojo de evidencias en el lugar del crimen, la revisión de imágenes de cámaras de videovigilancia y las declaraciones de testigos y personas afectadas por impactos de bala.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho) logró que se dicte detención preliminar judicial por 15 días contra Luis Obispo y Ronald Toro, investigados por el presunto delito de sicariato en agravio de Susy Aponte, ocurrido en Caraz,… pic.twitter.com/BqXDFECIL4 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 21, 2026

Asimismo, se efectuaron reconocimientos médico-legales y otras diligencias orientadas a obtener elementos relacionados con el ataque. La información recopilada será analizada por las autoridades para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades individuales que correspondan.

La Fiscalía señaló que las diligencias continuarán mientras se desarrolla la investigación por el presunto sicariato. El objetivo es esclarecer las circunstancias del asesinato y establecer la participación que habrían tenido Luis Obispo y Ronald Toro.

Como se recuerda, Aponte fue asesinada el pasado 19 de septiembre en circunstancias que todavía son materia de investigación. El Ministerio Público busca determinar cómo se produjo el ataque y establecer la participación que habría correspondido a cada uno de los investigados.