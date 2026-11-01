Dos meses después de haber recibido financiamiento, Agro Rural aún no comenzó tres trabajos de descolmatación y limpieza de quebradas en Arequipa, una demora que fue advertida por la Contraloría General de la República en plena temporada de prevención ante la llegada del fenómeno de El Niño.

Informes elaborados a solicitud del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Arequipa: al 16 de octubre no se había ejecutado ninguna de las intervenciones, pese a que los recursos económicos estaban disponibles desde el 25 de agosto. Los trabajos estaban a cargo de Agro Rural, unidad ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Las obras pendientes correspondían a las quebradas El Chullo, en Yanahuara, y Los Incas, en los sectores de Tingo y Club de Abogados, zonas que resultaron severamente afectadas por las lluvias e inundaciones de febrero de este año.

SECTORES

En la quebrada El Chullo se programó la descolmatación de 441,80 metros cúbicos de material acumulado en 63 metros de cauce, además del perfilado de taludes y el retiro de material excedente. El presupuesto fue de S/ 38 mil 733 y un plazo de ejecución de apenas diez días calendario.

La importancia de esta obra radica en que, durante las precipitaciones de febrero, la quebrada colapsó y provocó el descenso de lodo y rocas que afectaron decenas de viviendas cercanas. La emergencia se prolongó durante semanas debido a la limitada capacidad de respuesta.

En la quebrada Los Incas, sector Tingo, se proyectó retirar más de 411 metros cúbicos de sedimentos en un tramo de 280 metros y conformar bordos de protección en la margen izquierda. Demandaba una inversión de S/ 26 mil 323 y buscaba reducir el riesgo para 96 personas y 28 viviendas.

Mientras tanto, en el sector Club de Abogados se había previsto retirar más de 1.600 metros cúbicos de material acumulado a lo largo de 600 metros de cauce, además de eliminar maleza, basura y reforzar ambas márgenes. El financiamiento es de S/ 68 mil 491 y beneficiaría a 240 personas, 60 viviendas y 2,5 hectáreas de cultivos.

La demora en el inicio de los trabajos quedó en evidencia durante la inspección realizada por la Contraloría. Sin embargo, tres días después de la supervisión, el Midagri informó que Agro Rural ya ejecutaba labores en 16 puntos críticos. Aseguró que los trabajos en el sector de Tingo habían alcanzado el 100 % de avance. Según la entidad, las intervenciones abarcan 15 kilómetros de cauces distribuidos en seis distritos y buscan proteger a 686 familias y 688 hectáreas de cultivo.

SENAMHI

De acuerdo a los reportes del Senamhi, se prevé la existencia de lluvias en la ciudad, pero alertó sobre su ausencia en zonas altas; esto perjudicaría el abastecimiento de agua en las represas.