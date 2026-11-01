La acumulación de basura, desmontes y residuos en la quebrada Chachani, a la altura de la asociación de vivienda Ampliación Chachani, en Cerro Colorado, mantiene en riesgo a miles de familias de Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara frente a la llegada del fenómeno de El Niño 2026-2027. Pese a que los vecinos vienen advirtiendo sobre el peligro desde 2023, las obras de mitigación continúan pendientes y el cauce permanece obstruido.

Los dirigentes de la zona alertan que las lluvias intensas asociadas al evento climático podrían desencadenar una emergencia de gran magnitud si no se ejecutan trabajos urgentes de limpieza y contención. Por ello, exigen la intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la autorización de obras preventivas que permitan reducir el riesgo.

EVIDENCIAS

Un recorrido realizado por diario Correo confirmó la existencia de grandes volúmenes de desmonte dentro de la quebrada. Los pobladores sostienen que estos residuos, acumulados durante años, han reducido significativamente la capacidad natural de drenaje del cauce.

Ignacio Noa Uscamayta, exdirigente de Ampliación Chachani, explicó que río arriba se habría formado una especie de dique por la acumulación de desmontes. Según relató, durante las lluvias registradas este año, el agua quedó represada hasta que el embalse cedió, arrastrando lodo, piedras y residuos.

Como consecuencia, en febrero el flujo descendió por la torrentera de Chullo y provocó huaicos e inundaciones que afectaron viviendas, vías y servicios básicos en sectores de Cayma y Yanahuara. El desastre también arrastró vehículos, dañó infraestructura vial e inundó centros educativos.

Noa advirtió que, de mantenerse la situación actual, el peligro alcanzaría además a poblaciones como 11 de Junio, Jardines del Colca, Jorge Chávez, Edén, Azufral y Chullo. “La torrentera Chullo va a desaparecer porque se pronostica un fenómeno de El Niño extremo y va a arrasar con todo. El problema está aquí, en la parte alta”, señaló.

PEDIDOS IGNORADOS

La preocupación vecinal no es reciente. Mediante oficios enviados en enero y noviembre de 2023, los dirigentes solicitaron a las municipalidades de Cerro Colorado y Cayma la limpieza de la quebrada ante la amenaza de El Niño. Sin embargo, según denunciaron, ninguno de los pedidos fue atendido.

Ahora, tras las emergencias registradas este año, los vecinos ya no solo exigen el retiro de desmontes, sino también la construcción de una defensa ribereña que proteja la zona ante futuras precipitaciones.

El 14 de noviembre de 2024, la Municipalidad de Cerro Colorado aprobó mediante la Resolución de Alcaldía N.° 241-2024-MDCC el expediente técnico para ejecutar una defensa ribereña con enrocado y encauzamiento en Ampliación Chachani. La obra fue valorizada en S/395 mil 599 y tendría un plazo de ejecución de 60 días calendario.

No obstante, la resolución establece que, al tratarse de una intervención en un cauce natural, se requiere autorización previa de la ANA. Aunque la entidad realizó una inspección en la zona, Noa indicó que el permiso no fue otorgado, dejando el proyecto paralizado.

ALERTA POR EL “MEGA NIÑO”

La preocupación de los vecinos crece tras los anuncios sobre un posible fenómeno de El Niño de gran intensidad para el periodo 2026-2027. Además, durante un taller del Senamhi se informó que el Indeci identificó 155 puntos críticos en Arequipa: 101 en la provincia de Arequipa, 35 en Caravelí, 10 en Islay, siete en Castilla, uno en Condesuyos y uno en La Unión.

Ante este escenario, los pobladores insisten en que la prevención debe comenzar ahora y demandan una nueva intervención de la ANA para destrabar las obras y evitar que una futura emergencia vuelva a golpear a miles de familias asentadas aguas abajo de la quebrada Chachani.