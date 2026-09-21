Los presuntos integrantes de la banda “La Mudanza” habrían realizado un minucioso trabajo de reglaje y seguimiento al exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil de Sullana, César Augusto Rodríguez Espinoza (55 años), alias “Pollero” para, de esta manera, evitar que su “plan” falle.

Ssí se revela en la investigación realizada por el fiscal Orlando Urbina Cerquera, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura en coordinación con la policía.

De acuerdo con la carpeta fiscal a la que Correo tuvo acceso, se detalla que “La mudanza” planificó desde un día antes, es decir, desde el 2 de marzo del presente año, el “marcaje” al exdirigente.

“Se advierte que las acciones preparatorias se inician un día antes, el 2 de marzo del 2026, conforme a las diligencias de visualización del video obtenido de las cámaras de seguridad del domicilio de la víctima César Augusto Rodríguez Espinoza, donde se observa a un sujeto de sexo masculino merodeando el exterior del domicilio, siendo reconocido plenamente como Danilo Lorenzo Estrada Correa, dicho sujeto se encuentra descrito en diversos videos”, se lee en la carpeta fiscal.

Inclusive, Estrada Correa aparece con la misma ropa utilizada el día anterior, reunido al costado de la camioneta marca Great Wall color blanca de placa P5G-877, en compañía de Miguel Cadena Vásquez, donde se observa que revisa el vehículo.

“En dicho momento se encontraban reunidos para alquilar la camioneta blanca de placa P5G-877, en el video se observa a Cadena junto a más sujetos en proceso de identificación; estas personas alquilan el vehículo camioneta blanca por 24 horas a Carlos Ortiz...Cadena Vásquez fue quien consigue el vehículo principal para hacer el marcaje y reglaje para la ejecución del delito el día de la muerte de pollero”, concluye la investigación fiscal.

De esta manera, desde las 11:41:36 horas, Miguel Cadena Vásquez a bordo de la camioneta blanca P5G-877 que él mismo alquiló, inició las labores de reglaje y marcaje del exdirigente que se trasladaba en su vehículo marca JAC color plomo de placa BJZ-703.

Se conoció que el seguimiento al “Pollero” se mantuvo de manera permanente por las diferentes arterias de la ciudad de Sullana, contando con el apoyo del presunto sicario que iba como copiloto en una moto color negra, vistiendo polo color blanco, pantalón jean azul y zapatillas color negro con blanco, reconocido posteriormente como Jean Jefferson Zapata Flores y con la participación de dos sujetos, que se trasladaban en un mototaxi color azul.

“Es así como, a horas 15:13 aproximadamente, en circunstancias que César Augusto Rodríguez Espinoza, se desplazaba por el malecón Turicarami, fue interceptado por Jean Zapata Flores, sujeto que se desplazaba en una moto negra, como copiloto, vistiendo polo blanco, pantalón jean azul y zapatillas color negro con blanco, quien descendió de la moto que era conducida por un sujeto en proceso de identificación, y haciendo uso de un arma de fuego que portaba efectuó disparos contra César Augusto Rodríguez Espinoza”.