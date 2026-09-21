Dos agentes de la empresa Seguridad Pitbull perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde de ayer en el distrito de Tambogrande.

El fatídico hecho se registró en la vía que conecta la zona de Angostura con el sector de Ocoto Alto, en el distrito de Tambogrande, lugar donde las víctimas habrían sufrido un despiste de la motocicleta en la que se desplazaban, cayendo intempestivamente al pavimento. Tras los fuertes golpes, las víctimas no resistieron y fallecieron en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Quispe Rufino, quien viajaba como copiloto, y Salvador Cortez, jefe de seguridad, quien, al parecer, conducía el vehículo menor al momento del siniestro.

Fueron los vecinos de la zona quienes advirtieron lo sucedido y dieron aviso al personal de Serenazgo de Tambogrande y a los efectivos de la Policía Nacional, quienes se apersonaron al lugar para acordonar la escena y proceder con el levantamiento de los cuerpos que permanecían tirados en la trocha carrozable.

Se conoció que los restos de ambas víctimas fueron trasladados por sus familiares a sus viviendas, pese a que se intentó que sean llevados a las instalaciones de la Morgue Central de Piura para que se les practique la necropsia de ley correspondiente, a fin de determinar las causas del hecho.

En tanto, los efectivos de la comisaría sectorial de Tambogrande, en coordinación con la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de la PNP, iniciaron las diligencias periciales e indagaciones en el lugar de los hechos para esclarecer las circunstancias precisas que desencadenaron este fatídico siniestro vial que enluta a dos familias piuranas.