Un fuerte accidente múltiple se registró en la Panamericana Norte, a la altura de Puente Piedra, en el límite con Ventanilla, y dejó cinco vehículos afectados, entre ellos tres unidades pesadas y dos vehículos ligeros.

Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento del impacto. En las imágenes se observa cómo un peatón logró salvarse de milagro tras quedar en medio de la violenta colisión.

🚨🚗 ¡Accidente múltiple en la Panamericana Norte! Un choque registrado a la altura de Puente Piedra, en el límite con Ventanilla, dejó cinco vehículos afectados: tres pesados y dos ligeros.



🚑 De manera preliminar, se reportan entre tres y cuatro personas heridas, aunque se… pic.twitter.com/8yopIzLDtU — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) September 2, 2026

Según información de América Noticias, un conductor perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. El accidente ocurrió exactamente a la altura del kilómetro 37.5 de la Panamericana Norte, en el paradero Hogar, en Ancón.

Pese a que el siniestro, ocurrió hace varias horas, las unidades continúan volcadas en la vía.

El accidente viene generando una intensa congestión vehicular en la zona, por lo que se recomienda a los conductores tomar sus precauciones y considerar rutas alternas.

🚨💥 ¡IMPACTANTES IMÁGENES! Las cámaras registraron el preciso momento en que ocurrió un fuerte accidente vehicular en la Panamericana Norte, a la altura de Puente Piedra, en el límite con Ventanilla.



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