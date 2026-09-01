Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada dejó ocho personas heridas en la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra. El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:00 a. m. en el kilómetro 29 de esta vía, cerca del cementerio Parque del Recuerdo y el Hospital de Solidaridad.

Según el reporte de Exitosa, un bus de la empresa de transportes VIPUSA habría quedado detenido en la vía luego de presentar una falla técnica. El desperfecto habría sido advertido por el conductor antes de que la unidad fuera alcanzada por la cúster informal de Los Anconeros que circulaba por la misma carretera.

El vehículo menor terminó impactando contra la parte posterior del bus de la línea C. Las causas y circunstancias en las que se produjo la colisión permanecen bajo investigación.





Ocho pasajeros resultaron heridos

El impacto dejó ocho personas heridas, quienes viajaban en las unidades involucradas en el accidente. Los afectados fueron auxiliados tras la emergencia y trasladados a un centro médico cercano para recibir atención.

Entre los heridos se encontraban pasajeros de distintas edades que necesitaron ser evaluados por personal de salud. Mientras se atendía a los afectados, las autoridades iniciaron las acciones correspondientes para determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

Luego del accidente, los conductores de ambos vehículos fueron trasladados a la comisaría de Puente Piedra. En esta dependencia participan de las diligencias destinadas a esclarecer la forma en que se produjo el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

La cúster de Los Anconeros fue retirada de la zona y trasladada a la dependencia policial del distrito. En tanto, el bus de VIPUSA permaneció durante un periodo en el lugar debido a trabajos mecánicos antes de ser removido.

Accidente generó congestión

El choque generó una congestión vehicular que se extendió por varias cuadras de la Panamericana Norte. Durante las labores realizadas para despejar la carretera, la circulación llegó a verse comprometida en un perímetro de aproximadamente ocho cuadras.

Personal de la Municipalidad de Puente Piedra y de EMAPE participó en el retiro de los vehículos para liberar la vía. Mientras se desarrollaban estos trabajos, los conductores fueron exhortados a utilizar la vía auxiliar con el objetivo de evitar mayores dificultades en el tránsito.