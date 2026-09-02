La Vía Expresa Grau iniciará su marcha blanca con pasajeros durante la primera semana de octubre, informó el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. La medida se aplicará luego de culminar el periodo de pruebas sin usuarios previsto hasta el 30 de setiembre.

En esta etapa se realizarán los últimos ajustes y capacitar al person con el funcionamiento del servicio. Posteriormente, el ingreso de pasajeros permitirá evaluar la infraestructura en condiciones reales antes de su operación regular.

“Esta marcha en vacío, que ya es prácticamente el inicio de actividades, va a culminar el 30 de setiembre. La hacemos para ajustar los últimos detalles que se requieran y para que se familiarice básicamente el personal que va a brindar el servicio antes de que tengamos ya la presencia de usuarios”, explicó el alcalde.

La nueva infraestructura conectará el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima. El proyecto contempla las estaciones Abancay, Andahuaylas, Parinacochas I y Parinacochas II, además de los sistemas necesarios para su funcionamiento.

Reggiardo señaló que la obra permitirá movilizar a más de medio millón de pasajeros diariamente. La infraestructura beneficiará a una población estimada de 656 965 habitantes.

“Es importante para la población porque va a movilizar a más de medio millón de pasajeros diariamente. Entonces, realmente es una obra de gran impacto y de gran aporte para nuestra población y para nuestra ciudad”, señaló.

#VíaExpresaGrau | El alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo, anunció que la marcha blanca con pasajeros se iniciará durante la primera semana de octubre, luego de culminar la marcha en vacío el 30 de setiembre.



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¿Cuál es el avance de la obra?

El gerente general de EMAPE, Edgar Lara, informó que los trabajos alcanzaron un 95 % de ejecución. La estación Abancay está prácticamente concluida, mientras continúan las labores en Andahuaylas y Parinacochas.

Lara indicó que las estaciones restantes podrían quedar habilitadas en los próximos 15 días. Con ese cronograma, la infraestructura estaría lista para iniciar las pruebas con usuarios en octubre.

“Nos encontramos ya en el 95 % de la obra. La estación Abancay se encuentra prácticamente concluida, faltan algunos detalles arquitectónicos. Seguimos con Andahuaylas y, por supuesto, la estación de Parinacochas, que estarán habilitadas en los próximos 15 días”, resaltó.

El funcionario señaló que el calendario previsto permitiría iniciar la siguiente etapa durante los primeros días de octubre.

“La primera semana de octubre ya podríamos empezar sin ningún problema la marcha blanca”, afirmó.