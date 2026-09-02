La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Tercer Despacho) inició una investigación preliminar contra la excongresista Kelly Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas, en agravio de un ciudadano que se desplazaba en una bicicleta eléctrica.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Pacasmayo con el jirón Guillermo Dansey, en el Cercado de Lima, donde la camioneta conducida por la exlegisladora impactó al ciclista, quien resultó herido.

La fiscal provincial Berenice Romero Ohama dispuso una serie de diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente. Entre ellas se encuentra la práctica del dosaje etílico a Portalatino, así como la visualización de los registros captados por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

Asimismo, se ordenó realizar el reconocimiento médico-legal del herido y recoger las declaraciones del personal policial que intervino en el hecho. Estas diligencias permitirán determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

La excongresista permanece en sede policial, luego de haber sido detenida en flagrancia tras el accidente.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Tercer Despacho) inició investigación preliminar contra la excongresista Kelly Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas, en agravio de un ciudadano que conducía una… pic.twitter.com/8acqTfFA11 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 2, 2026

Cercado de Lima: Excongresista Kelly Portalatino se encuentra en comisaría tras atropellar a ciclista

La excongresista Kelly Portalatino se encuentra en la Comisaría de Monserrat, en el Cercado de Lima, luego de ser intervenida tras impactar con su camioneta a un ciclista.

De acuerdo con el acta policial a la que accedió RPP, el hecho ocurrió el lunes 1 de septiembre, alrededor de las 5:28 p. m., en las inmediaciones de la avenida Pacasmayo.

Tras recibir la alerta de varios ciudadanos, los policías motorizados se dirigieron al lugar, donde hallaron a Frank Espinoza Maurtua, de 48 años, tendido en la vía pública.

La víctima, quien se desplazaba en una bicicleta eléctrica, señaló que fue impactada por el vehículo conducido por Portalatino, exministra de Salud durante el Gobierno de Pedro Castillo.

En su declaración ante la Policía, la exlegisladora indicó que conducía por el jirón Guillermo Dansey y que, al doblar hacia la avenida Pacasmayo, percibió un “pequeño roce” en la llanta delantera de su vehículo.

El ciclista sufrió una fractura en la región sacra de la columna y permanece internado en una clínica local, donde es monitoreado por el equipo médico.

La excongresista llegó a la comisaría acompañada por agentes de la Policía Nacional, pero prefirió no brindar declaraciones a los medios de comunicación.