Xi Jinping llegó este miércoles a Estados Unidos para iniciar una visita de Estado de tres días.

Su arribo ocurrió en la base militar de Andrews, cerca de Washington, donde se había preparado una ceremonia de bienvenida con una guardia de honor y varios aviones de combate.

El avión del presidente chino aterrizó hacia las 21H40 GMT. Tras descender de la aeronave, Xi Jinping fue recibido por Donald Trump, quien acudió personalmente al aeropuerto para darle la bienvenida.

Trump estuvo acompañado por la primera dama estadounidense, Melania Trump, durante el recibimiento al mandatario chino. Xi Jinping llegó junto a su esposa, Peng Liyuan, y ambos fueron recibidos en la base conjunta Andrews.

El encuentro marcó el inicio de la visita de Estado del presidente chino a Estados Unidos. El recibimiento personal de Trump a Xi Jinping en el aeropuerto fue presentado como un gesto inusual dentro de este tipo de visitas.