Más de 150 alumnos de inicial y primaria se encuentran en riesgo luego del colapso de un muro perimétrico del colegio Hermanas Misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicado en la avenida Nicolás de Piérola, en Santa Clara, distrito limeño de Ate.

Según informa América Noticias, la estructura cedió en medio de trabajos de alcantarillado que se realizan en la zona, y habría sido afectada por filtraciones de agua subterránea.

La caída de la pared dejó expuestas las instalaciones del plantel, que además de aulas alberga un consultorio médico y la vivienda de las religiosas.

Padres de familia y vecinos expresaron su preocupación por la seguridad de los menores, debido a que la apertura hacia la vía pública facilita el acceso al predio y genera temor ante posibles robos.

Los residentes denunciaron, además, que las filtraciones de agua provocaron el hundimiento de más de 50 metros de la pista contigua al colegio. Según señalaron, la humedad habría socavado el terreno ubicado debajo del pavimento y debilitado las estructuras cercanas. A ello se suma el tránsito constante de vehículos y camiones pesados, cuyas vibraciones podrían agravar la situación.

Ante este panorama, vecinos y padres de familia exigieron la intervención urgente de Sedapal para determinar el origen de la filtración y reparar las tuberías afectadas.

También solicitaron a las autoridades municipales realizar una evaluación técnica del terreno y de las estructuras del colegio para evitar nuevos colapsos y garantizar la seguridad de los estudiantes.

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