Johnsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, señalado como cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’, pasó su primera noche detenido en la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima.

Alias “Jhonsson Pulpo” permanece bajo un amplio resguardo policial, con unos 15 agentes en los exteriores y vallas metálicas para reforzar la seguridad del recinto.

Cruz Torres fue entregado por las autoridades de Bolivia en el puesto fronterizo de Desaguadero y trasladado por tierra hasta Juliaca. Desde allí, abordó un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con destino al Callao. Una vez en Lima, fue llevado inicialmente a la sede de la División de Investigación de Lavado de Activos, en La Victoria, y posteriormente derivado a la Dircote.

Durante su presentación, la Policía Nacional mostró a Cruz Torres junto a Gabriel Alexander Mendocilla, alias “Gordillo” , quien también es señalado como integrante de ‘Los Pulpos’. Ambos quedaron bajo custodia mientras continúan las diligencias correspondientes.

Sobre Cruz Torres pesa una condena de cadena perpetua dictada en Trujillo por el delito de robo agravado con subsecuente muerte.

Tras culminar las diligencias, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá determinar el establecimiento penitenciario donde cumplirá la pena y afrontará los procesos judiciales pendientes.

¿Quién es “Jhonsson Pulpo”?

Cruz Torres es señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de “Los Pulpos”, organización criminal vinculada principalmente con actividades delictivas como secuestros, extorsiones y homicidios.

Su nombre cobró especial relevancia luego de que las autoridades iniciaran una intensa búsqueda para ubicarlo. Durante el tiempo que permaneció prófugo, fue incluido en la lista de los delincuentes más buscados y se emitió una alerta internacional para facilitar su captura.

Ahora, tras su detención fuera del país, “Jhonsson Pulpo” deberá responder ante la justicia peruana por las investigaciones y procesos que pesan sobre él. Su llegada a Lima marca el inicio de una nueva etapa en los procedimientos que las autoridades mantienen abiertos en su contra.

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