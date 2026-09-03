El Poder Judicial dispuso la inmediata libertad del suboficial técnico de segunda de la Policía Nacional Luis Felipe Nazario Chumbes, investigado por la muerte de un niño de ocho años ocurrida durante una intervención policial en Huacho (Lima).

La Corte Superior de Justicia de Huaura sustituyó la prisión preventiva por una medida de comparecencia con restricciones mientras continúan las investigaciones.

El hecho ocurrió el último 19 de julio, cuando el menor viajaba junto a su madre en una mototaxi que terminó volcada en la vía pública.

En esas circunstancias, el niño recibió un impacto de bala en la cabeza y falleció. Un video registrado en la zona muestra al agente policial empuñando su arma de reglamento y discutiendo con un hombre momentos antes de que se escuchara la detonación, de acuerdo a un informe de América Noticias.

Como parte de las restricciones impuestas, Nazario Chumbes deberá acudir a las diligencias convocadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial, no podrá abandonar su lugar de residencia sin autorización y tendrá que firmar mensualmente ante el juzgado. Además, deberá pagar una caución económica de S/5.000 para hacer efectiva la medida.

La madre del menor rechazó la decisión judicial y cuestionó que el efectivo haya permanecido pocas semanas en prisión preventiva.

La progenitora exigió que el policía vuelva a prisión mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que murió su hijo.

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