Ignacio Buse protagonizó un exitoso debut en el US Open 2026 al derrotar por 3-2 al estadounidense Marcos Giron , con parciales de 3-6, 6-3, 6-3, 6-7 y 6-1. Con este resultado, el tenista peruano aseguró su clasificación a la segunda ronda del torneo disputado en pista dura.

El encuentro comenzó cuesta arriba para Buse, quien perdió rápidamente su servicio. Aunque logró recuperarse y ponerse 3-2 arriba, Giron volvió a tomar el control y se llevó el primer set por 6-3.

La reacción del peruano llegó en el segundo parcial. Buse elevó su nivel, consiguió dos quiebres de servicio y se impuso por 6-3 para igualar el partido.

En el tercer set, ambos mantuvieron un duelo parejo hasta que el tenista nacional logró quebrar el saque del estadounidense y tomó ventaja.

Cuando Buse se encaminaba a cerrar el tercer parcial, la lluvia obligó a interrumpir el partido cerca de hora y media. Tras la reanudación, el peruano mantuvo la concentración y concretó la victoria en el set por 6-3.

En el cuarto parcial, Giron reaccionó y llevó el partido al tie-break para igualar nuevamente el marcador. Sin embargo, Buse mostró contundencia en el quinto set, quebró en varias oportunidades y cerró el encuentro con un contundente 6-1 .

Ahora, el peruano espera a su próximo rival en la segunda ronda del US Open 2026.

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