La relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República empieza a mostrar sus primeros puntos de tensión.

A poco más de un mes del inicio del Gobierno de Keiko Fujimori, representantes de diferentes bancadas iniciaron con la presentación de pedidos para que los ministros de Estado den explicaciones sobre sus decisiones, designaciones y acciones sobre su sector.

Cabe recordar que la Constitución le reconoce al Congreso facultades de fiscalización y establece mecanismos para que los ministros concurran al Parlamento.

De acuerdo con información revisada por Correo, hasta el momento suman 14 los pedidos (ver infografía) para que los integrantes del Gabinete Ministerial que encabeza Luis Galarreta, respondan por diferentes aspectos.

Estos son los pedidos presentados para citar a ministros hasta la fecha. (Infografía: Diario Correo)

LOS PRIMEROS

El primer pedido formal ingresó el 4 de agosto, es decir, una semana después de que Keiko Fujimori asumió la presidencia y nombró a los ministros de Estado.

La senadora Ruth Luque (Ahora Nación) presentó una moción de orden para invitar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, con la finalidad de que informe sobre la incorporación o no del Perú al “Escudo de las Américas”.

Con la invitación al canciller se busca conocer cuáles serían los alcances jurídicos y los compromisos internacionales del país al adherirse a la iniciativa multinacional impulsada por Estados Unidos.El 18 de agosto, el pedido se sometió a votación, pero hubo un empate.

Por lo tanto, la solicitud tendrá que abordarse en una próxima sesión de la Junta de Portavoces.

En total, desde el Senado se han impulsado siete citaciones para ministros de Estado.

La última ingresó ayer por la mañana y es de la autoría de Ruth Luque de Ahora Nación.

En su moción busca citar a los ministros César Astudillo (Interior) y Rafael Belaúnde (Defensa) a fin de que informen sobre las acciones que ha desplegado el Gobierno en materia de seguridad ciudadana, así como también explicar la estrategia que se ha implementado para enfrentar la criminalidad organizada.

En el documento se plantean cinco preguntas al titular del Interior y tres al de Defensa.

Ruth Luque de Ahora Nación fue la primera semandora en presentar una moción de invitación a un ministro.(Foto: Congreso)

VARIOS

En la Cámara de Diputados se han presentado hasta la fecha cinco oficios para que los titulares del Interior, Defensa, Justicia, Educación e incluso el presidente del Consejo de Ministros, asistan al pleno y/o a las comisiones vinculadas a su sector.

Por lo menos tres de los cinco oficios buscan citar al ministro del Interior, César Astudillo, a fin de que explique cuáles son las políticas que aplica el Gobierno en la lucha contra la criminalidad.

Precisamente, el martes, la Comisión de Defensa y Orden Interno aprobó la propuesta del diputado Edwin Espinoza (Buen Gobierno) para que el ministro de Defensa y el del Interior, puedan presentarse ante el mencionado grupo de trabajo.

La comisión deberá coordinar con ambas carteras para fijar una fecha y hora de la citación.

En el encuentro, ambos deberán exponer sobre defensa nacional, orden interno, seguridad ciudadana, gestión de riesgos y otros temas de coyuntura.

Además, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó citar al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, para que exponga sobre las políticas de Estado que impulsa desde su cartera y otros temas de interés.

Deberá acudir al mencionado grupo de trabajo el martes 8 de este mes a las 3 de la tarde.

Un pedido que se encuentra pendiente de resolver es una solicitud que presentó Gina Duarte (Buen Gobierno) para citar al ministro José Antonio Chang por la polémica designación de la excongresisa Tania Ramírez.

Si bien esta última renunció al cargo tras los cuestionamientos a su designación en la Derrama Magisterial, el titular de Educación todavía no se pronuncia sobre el tema.

#OJO La diputada Gina Duarte (Buen Gobierno) envió un oficio al presidente de la Comisión de Educación para que se cite al ministro José Antonio Chang por el nombramiento de Tania Ramírez en la Derrama Magisterial. pic.twitter.com/w2QAEy6Z2V — Sofía López (@SofiaLopezLl) August 31, 2026

INTERPELACIONES

Por otro lado, en la Cámara de Diputados se han presentado dos mociones de interpelación, solo una sigue activa.

La primera de ellas fue impulsada por la bancada de Juntos por el Perú contra Rafael Belaúnde, ministro de Defensa.

La extensa moción incluye 43 preguntas sobre aportes de campaña que recibió de la Minera Poderosa cuando era candidato presidencial, el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía en la protección de instalaciones mineras, la estrategia de seguridad en Pataz, la minería formal, entre otros temas.

Además, el 24 de agosto se presentó una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, para que responda sobre las acciones y omisiones de su sector sobre el incremento del precio de los combustibles, protestas en regiones debido a ese incremento y otros temas.

El documento que constaba de 57 preguntas tenía el respaldo de 20 firmas de legisladores de Juntos por el Perú, el mínimo necesario para su presentación.

Sin embargo, un día después, el diputado Luis Jibaja Ramos retiró su firma bajo el argumento de “actualización y ampliación del pliego interpelatorio”.

Al tener 19 firmas, la moción ya no es válida.

Cabe precisar que las mociones de interpelación tienen un procedimiento que toma un mayor tiempo para llegar a citar a los ministros.