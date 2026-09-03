El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas ordenó la liberación del director Elías Grandez Zegarra y del docente Alfred Chilcho Saavedra, investigados por la muerte de un estudiante tras el derrumbe de una estructura de concreto en el colegio Petronila Perea de Ferrando, en Iquitos, Loreto.

Ambos afrontarán el proceso bajo comparecencia restringida.

Los docentes son investigados por la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, exposición a peligro de persona dependiente y abuso de autoridad .

La medida fue dictada, luego de cumplirse los siete días de detención judicial en flagrancia y tras una audiencia que se prolongó por aproximadamente 12 horas.

El accidente provocó la muerte del estudiante Taylor Segundo Yaicate Ricopa, de 18 años, y dejó herido a otro escolar, identificado como Anthony Gárate Ríos. La Fiscalía sostiene que continuará recabando testimonios y realizando pericias técnicas para determinar las responsabilidades en el colapso de la estructura.

La decisión judicial generó el rechazo de la familia del estudiante fallecido. Su padre, Segundo Yaicate, exigió justicia y afirmó que, según testimonios de padres y alumnos, su hijo habría sido obligado por los docentes a participar en la demolición de la estructura de un tanque elevado que se encontraba inhabilitado.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía prevé tomar declaraciones a cerca de 40 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria y evaluar las condiciones de la infraestructura colapsada.

Con ello se busca determinar el grado de participación de los docentes y establecer si existen otros responsables.

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