Recientemente en Cusco, en pleno centro histórico, un antiguo árbol se partió y una pesada rama cayó parcialmente sobre una turista nacional que transitaba por la zona.

El hecho ocurrió la tarde del último lunes, cuando la visitante nacional identificada como Doris Reyes (53) años pasaba por la plaza Regocijo, ubicada a escasos metros de la Plaza Mayor del Cusco, cuando una pesada rama le cayó en el brazo.

En vídeos de seguridad se ve cómo la mujer cae al piso e inmediatamente es auxiliada por otros transeúntes y serenos, quienes la ponen de pie y la alejan de la zona del accidente.

Según un comunicado de la municipalidad de Cusco, tras lo ocurrido, la turista nacional fue conducida a un hospital de la zona, donde la evaluaron y le hicieron las radiografías correspondientes para descartar alguna lesión mayor.

“Se trata de una especie nativa - queñua, cuya rama se desprendió por lo antiguo del árbol, a la señora se le auxilió de inmediato y se confirmó que no sufrió ninguna fractura y fue dada de alta el mismo día”, señaló el gerente de Medio Ambiente de la municipalidad de Cusco, Miguel Atausupa.

A su vez mencionó que viene coordinando con otros distritos la poda de árboles antiguos y otros que puedan representar algún tipo de peligro para los transeúntes, negó que esto se trate de un ‘arboricidio’ y más bien citó que será una acción necesaria por el bien común.

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