Más de veinte disparos fueron efectuados durante la madrugada contra la vivienda de una dirigente vecinal del sector N de Mi Perú, en el Callao. Dos sujetos llegaron hasta el pasaje Juanita, abrieron fuego contra el inmueble y escaparon hacia la parte alta de Perú 2000.

El ataque no dejó personas heridas, aunque la fachada de la vivienda terminó con impactos de bala y daños en las ventanas, de acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso.

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Dueña afirma que nunca recibió amenazas

La propietaria de la vivienda aseguró que antes del ataque no recibió mensajes, advertencias ni amenazas que le hicieran pensar que podía ser víctima de un atentado.

“Espero que sea una confusión”, declaró la mujer a Latina Noticias, al señalar que tampoco tenía conocimiento de amenazas vinculadas con su actividad como dirigente vecinal.

La Policía Nacional investiga ahora si el inmueble era efectivamente el objetivo de los atacantes y cuál fue el móvil de la balacera.

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Dos personas fueron detenidas tras la balacera

Tras el ataque, dos personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad, según la información difundida sobre las primeras diligencias.

La identidad del adolescente no fue divulgada. La comisaría de Mi Perú inició las actuaciones correspondientes para recabar testimonios y otros elementos que permitan esclarecer la participación de los intervenidos.

Testigos indicaron que los atacantes huyeron hacia la zona conocida como Perú 2000 luego de efectuar la ráfaga de disparos.

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Vecinos piden mayor seguridad en Mi Perú

La balacera causó alarma entre los residentes del sector, quienes salieron de sus viviendas tras escuchar los disparos.

Vecinos señalaron que un ataque de estas características resulta inusual en la zona y solicitaron mayor presencia policial para reforzar la seguridad.

El caso continúa bajo investigación y, hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente cuál habría sido la motivación del ataque.