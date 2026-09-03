Un mototaxista fue atacado a balazos por sujetos que lo perseguían en una motocicleta la noche del miércoles 2 de septiembre en la zona A2 de Pachacútec, Ventanilla, en el Callao.

La víctima fue identificada como Darwin Porro León, quien, mientras intentaba escapar de sus atacantes, ingresó a una lavandería donde se encontraban varias personas.

Los disparos continuaron y uno de los proyectiles alcanzó también a Linda Gaspar, de 21 años, una joven madre que estaba dentro del establecimiento.

Balacera en Pachacútec deja dos personas heridas

El ataque ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche. En la lavandería había tres adultos y dos menores de edad, entre ellos una bebé de un año.

Gaspar recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo. Inicialmente fue trasladada a un centro de salud de la zona y posteriormente derivada al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, debido a la lesión.

La madre de la joven relató que el ataque comenzó cuando el mototaxista intentó ponerse a salvo dentro del establecimiento.

“La balacera ha sido cuando el muchacho intentó escaparse, se ha escondido y en eso una de las balas perdidas le cayó a mi hija y le afectó el hueso”, declaró.

Mototaxista recibió tres impactos de bala

Darwin Porro León consiguió atravesar la lavandería e intentar salir por otra puerta mientras continuaban los disparos.

Sin embargo, fue alcanzado por proyectiles en el tórax, el hombro y uno de sus brazos. Debido a la gravedad de las lesiones, también terminó siendo trasladado al Hospital Carrión para recibir atención médica.

Hasta el momento, la información disponible no establece el motivo por el cual el joven era perseguido. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga las circunstancias del ataque y busca identificar a los responsables.

Vecinos denuncian inseguridad en Pachacútec

Tras la balacera, residentes de Pachacútec expresaron preocupación por los hechos delictivos registrados en la zona y cuestionaron la falta de vigilancia.

La madre de la joven herida aseguró que los vecinos han registrado robos y denunció la existencia de cobros de cupos. También afirmó que anteriormente había una cámara de seguridad en el sector que ya no se encuentra instalada.

Las autoridades policiales realizan las diligencias para determinar quiénes participaron en el ataque y establecer el móvil. Por ahora, la hipótesis de un ataque de sicarios no ha sido confirmada oficialmente.