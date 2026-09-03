El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sustentó ante el Congreso el proyecto de presupuesto público para 2027, que asciende a S/266.506 millones , cifra que representa un incremento de 3,5% respecto al presupuesto del año anterior.

Durante su exposición, destacó el desempeño de la economía peruana y señaló que el país registra un crecimiento cercano al 3% en lo que va del año, pese a los efectos del Fenómeno El Niño.

Elmer Cuba elevó la proyección de crecimiento económico para 2026 y 2027 a 3,5% y señaló que el objetivo del Gobierno es alcanzar tasas cercanas al 4% en los próximos años. En ese contexto, resaltó que la inversión privada viene creciendo alrededor de 15 %, impulsada por sectores como minería, construcción, industria y servicios. También destacó que la demanda interna aumentó 5,9 % en lo que va del año.

El titular del MEF identificó la evasión tributaria como uno de los principales problemas estructurales del país y sostuvo que existe margen para aumentar la recaudación sin modificar las actuales tasas del Impuesto a la Renta ni del IGV. Según explicó, reducir en dos puntos porcentuales la evasión permitiría obtener cerca de S/20 mil millones adicionales, recursos que podrían destinarse a infraestructura y políticas sociales.

Respecto al presupuesto 2027, Cuba señaló que la propuesta tiene un carácter descentralista y busca garantizar la continuidad de las inversiones y la operatividad de las entidades públicas. Entre los sectores priorizados mencionó a Interior, Defensa, educación y Desarrollo e Inclusión Social.

Educación contará con alrededor de S/49 mil millones, salud con S/32 mil millones, mientras que el transporte también representa uno de los principales rubros debido a las necesidades de infraestructura y logística.

En materia de seguridad, el Gobierno plantea fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la criminalidad y mejorar la operatividad de las instituciones responsables de la seguridad y defensa.

El ministro también destacó que la inversión pública alcanzará aproximadamente S/57 mil millones en 2027, mientras que el servicio de la deuda demandará unos S/31 mil millones.

Finalmente, Cuba resaltó que el presupuesto público aumentó cerca de 35% en cinco años, al pasar de los niveles registrados en 2022 a los S/266.506 millones previstos para 2027. Sin embargo, sostuvo que el principal desafío no es únicamente disponer de mayores recursos, sino mejorar la eficiencia del gasto, reducir la evasión tributaria y asegurar que la inversión pública se traduzca en mejores servicios para la población.

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