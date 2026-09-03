El pleno del Congreso sesiona hoy jueves 3 de setiembre, desde las 10:00 horas. El Ejecutivo sustenta los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público correspondientes al año fiscal 2027.

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La primera exposición estuvo a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

El premier afirmó hoy que el presupuesto público de más de S/ 266 mil millones para el año fiscal 2027 marcará un punto de inflexión para el país.

A su turno, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, presenta ante los parlamentarios las principales propuestas del Ejecutivo, con énfasis en las prioridades del gasto público y las fuentes de financiamiento.

Premier Luis Galarreta.

La sesión fue convocada por el presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y del Reglamento del Parlamento.

Llegada de ministro de Economía.

La normativa establece que la sustentación de las leyes presupuestarias debe realizarse dentro de las 48 horas posteriores a la presentación de los proyectos.

Los representantes del Ejecutivo deberán explicar los principales lineamientos de las propuestas, que posteriormente serán analizadas y debatidas por el Congreso para su eventual aprobación.

Cabe precisar que tras la exposición, que tendrá una duración máxima de 60 minutos, se desarrollará un debate de dos horas, con la participación de los voceros de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el reciente acuerdo de la Junta de Portavoces Conjunta.

El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres (@mikitorresfp), anuncia la sesión del Pleno en la que se sustentarán los proyectos de ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero, proposiciones legislativas clave que definirán el uso de los recursos del país. pic.twitter.com/1rBfvEoTz7 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 3, 2026

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