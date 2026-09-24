Tres de las obras de mayor inversión en Arequipa presentan retrasos en su ejecución. La Contraloría General de la República advirtió que el proyecto del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Sur) y el hospital de Camaná avanzan por debajo de lo previsto, pese a manejar presupuestos millonarios.

En el caso del IREN Sur, la obra de contingencia registra un 46% de avance, cuando, de acuerdo con el cronograma, debería haber superado el 60%. El proyecto forma parte de la intervención para mejorar y ampliar los servicios del instituto y demanda una inversión de más de 1,100 millones de soles.

Durante la inspección también se detectó que el proyecto no contempla la construcción de 350 metros de cerco perimétrico, pese al deficiente estado de los muros existentes que colindan con las viviendas. La Contraloría advirtió que esta situación podría generar riesgos para la seguridad de los vecinos y afectar la nueva infraestructura.

HOSPITAL DE CAMANÁ PARA EL 2027

El panorama también es preocupante en el hospital de Camaná, cuyo proyecto tiene una inversión de 110 millones de soles y registra apenas 19% de avance físico acumulado. La obra tiene como fecha prevista de culminación para enero de 2027.

De acuerdo a la información del órgano de control, hasta el momento no existen solicitudes de ampliación de plazo aprobadas ni en trámite. Esto significa que, pese al bajo avance registrado durante la inspección, el proyecto mantiene oficialmente su fecha de culminación.

Otro aspecto observado corresponde a los equipos y materiales desmontados que permanecen almacenados en la obra sin inventario y sin haber sido entregados al Gobierno Regional de Arequipa para su disposición final.

A estos dos proyectos se suma la obra turística del malecón de las playas Cerrillos y La Punta, en Camaná, valorizada en más de 25 millones de soles. La Contraloría encontró grandes excavaciones a lo largo de aproximadamente 2,7 kilómetros de playa, correspondientes a los trabajos para construir muros de contención.

El retraso genera preocupación por la proximidad de la temporada de verano. Si los trabajos no terminan antes de ese periodo, podría dificultarse el acceso y uso de estos espacios turísticos, además de comprometer el cumplimiento del plazo previsto para el proyecto, ejecutado bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

Retrasos en la obra del malecón de las playas Cerrillos y La Punta, en Camaná (Foto: Contraloría)

Los hallazgos forman parte de un operativo de control multidisciplinario desplegado por la Contraloría en Arequipa, con la participación de 40 auditores, que también inspeccionaron obras y servicios públicos en distintos puntos de la región.

Según la Contraloría de Arequipa, las observaciones detectadas durante las inspecciones serán recogidas en los respectivos informes de control para que las entidades responsables adopten las medidas correspondientes.

INACCIÓN ANTE EL NIÑO

La Contraloría también encontró deficiencias en las acciones previstas para enfrentar posibles emergencias durante el Fenómeno de El Niño 2026-2027. Durante una inspección en la quebrada de El Chullo, se verificó que las intervenciones programadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) no comenzaron.

La revisión también permitió detectar diferencias entre la información consignada en las fichas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y las condiciones encontradas directamente en la zona. Según el órgano de control, estas diferencias deben ser revisadas para mejorar las medidas de prevención frente a posibles emergencias.

Las observaciones también alcanzaron a la Unidad Básica Operativa de Arequipa del MVCS, donde se encontraron maquinarias que necesitan mantenimiento preventivo durante este año. Además, se detectaron fallas en los sistemas de iluminación, por lo que se requiere realizar las reparaciones correspondientes para asegurar el funcionamiento de los equipos.

CEM CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD

Las inspecciones también se realizaron a los Centros Emergencia Mujer (CEM) ubicados en diferentes municipalidades. En estos establecimientos se identificó como problema recurrente la falta de espacios diferenciados para atender a niñas y niños, así como la ausencia de material lúdico.

Uno de los hallazgos que genera mayor preocupación está relacionado con la protección de la información de las personas atendidas. Los auditores encontraron expedientes con información sensible expuestos, debido a la falta de archivadores seguros.

A ello se suman otras deficiencias, como la ausencia de vigilancia permanente, extintores vencidos y falta de luces de emergencia.

En el Centro de Acogida Residencial (CAR) para Personas Adultas Mayores “El Buen Jesús”, la Contraloría constató problemas en las condiciones de la infraestructura. Se encontraron paredes y techos con humedad y moho, además de pintura desprendida en habitaciones y ambientes de uso común.