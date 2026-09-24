Un hombre de 26 años habría utilizado benzodiacepinas para dejar inconsciente a un joven que contactó mediante la aplicación de citas Grindr y, aprovechando su estado, sustraerle bienes valorizados en más de 16 mil soles. Por este caso, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra.

El hecho ocurrió el 17 de febrero de 2025, cuando el investigado, identificado como Oscar Ramos., habría acordado encontrarse con la víctima en su vivienda. Según la investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariano Melgar, ambos se reunieron para beber licor.

En un momento de distracción, Ramos habría colocado benzodiacepinas en el vaso de la víctima, quien posteriormente perdió el conocimiento. El investigado habría aprovechado esa situación para llevarse laptops, celulares de alta gama y otros objetos, cuyo valor supera los S/16 mil.

Tras despertar en horas de la tarde, se dio cuenta de que sus pertenencias habían desaparecido y acudió a la Policía para denunciar el hecho.

Tras la denuncia, la fiscal provincial Sharon Carmen de la Fuente Nina dispuso una inspección técnico-policial en el inmueble, un análisis químico toxicológico y un examen médico legal a la víctima, además de un retrato hablado.

Inicialmente, los investigadores no pudieron establecer plenamente la identidad del sospechoso. Sin embargo, las diligencias posteriores permitieron identificarlo como Oscar Ramos A., de 26 años.

El investigado fue detenido preliminarmente el 12 de septiembre y su inmueble, ubicado en Paucarpata, fue allanado. Durante las diligencias posteriores, la víctima lo reconoció en una rueda de reconocimiento y amplió su declaración ante las autoridades.

Con estos elementos, la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva. Durante la audiencia indicó que el investigado no contaba con arraigos considerados suficientes y que existía peligro procesal, además de tomar en cuenta que la eventual pena por el delito imputado podría alcanzar los 20 años.

El órgano jurisdiccional aceptó el requerimiento fiscal y ordenó que el denunciado permanezca nueve meses bajo prisión preventiva mientras continúa la investigación por el presunto delito de robo agravado por violencia impropia.