Comprar una entrada para un concierto en otro país, añadir varias ciudades al itinerario y reservar vuelos y hoteles con meses de anticipación son prácticas cada vez más presentes entre quienes organizan viajes internacionales.

Esa mayor complejidad también multiplica los puntos en los que puede aparecer un imprevisto: desde una enfermedad hasta una cancelación, una conexión perdida o la necesidad de recibir asistencia lejos de casa.

En el marco del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, IATI Seguros sostiene que este cambio en los hábitos de viaje está incrementando el interés por herramientas de asistencia y coberturas frente a determinadas contingencias.

Viajes por eventos pueden incluir varias ciudades y más noches

Según datos de mercado difundidos por IATI Seguros, los viajes relacionados con acontecimientos internacionales, como grandes competencias deportivas o giras musicales, pueden extenderse hasta 16 noches e incluir al menos tres ciudades.

La compañía señala además que este tipo de itinerarios puede elevar entre 20% y 30% el presupuesto inicialmente destinado al viaje. Estas cifras corresponden a información proporcionada por la aseguradora y no a estadísticas generales de todo el mercado turístico.

Cuando aumentan las reservas de alojamiento, vuelos, traslados y actividades, también crece el número de servicios potencialmente afectados ante una modificación del itinerario.

¿Qué puede cubrir un seguro de viaje?

Las coberturas dependen de cada producto y de las condiciones establecidas en la póliza.

Entre las prestaciones que pueden encontrarse figuran asistencia médica durante el viaje, atención por accidentes, protección de equipaje, repatriación o coberturas de cancelación bajo determinadas circunstancias.

En el caso de IATI, por ejemplo, algunos productos incluyen asistencia médica mediante aplicación y servicios de telemedicina las 24 horas. La aseguradora también comercializa coberturas de anulación que reembolsan determinados gastos cuando la cancelación responde a causas expresamente contempladas en el contrato.

Por eso, antes de contratar, resulta importante revisar límites, exclusiones, deducibles, destinos cubiertos y causas específicas de cancelación.

20% de clientes de IATI contrata cobertura de anulación

La empresa señala que aproximadamente el 20% de sus clientes incorpora algún tipo de cobertura de anulación para proteger gastos asumidos antes del viaje ante contingencias incluidas en la póliza.

También reporta que las enfermedades representan el 50% de los siniestros registrados por la aseguradora.

Otro dato interno indica que el 70% de sus usuarios que necesitaron una consulta médica recurrió a telemedicina o a su aplicación digital. Estas cifras describen la experiencia de clientes de IATI y no deben interpretarse como porcentajes del conjunto de viajeros.

La compañía confirma actualmente que su aplicación dispone de chat médico y consultas por videollamada las 24 horas, además de acceso a documentación y gestión de incidencias.

Qué revisar antes de comprar un seguro de viaje

No todos los viajes requieren las mismas coberturas.

Una persona que realizará una escala corta, por ejemplo, tendrá necesidades distintas a quien permanecerá varias semanas en distintos países o realizará actividades deportivas.

Antes de contratar, conviene revisar:

Cobertura médica: montos máximos y destinos incluidos.

montos máximos y destinos incluidos. Cancelaciones: qué causas permiten solicitar el reembolso.

qué causas permiten solicitar el reembolso. Equipaje: límites y condiciones ante pérdida, robo o daños.

límites y condiciones ante pérdida, robo o daños. Repatriación: qué situaciones contempla.

qué situaciones contempla. Deportes o actividades especiales: verificar si necesitan una ampliación.

verificar si necesitan una ampliación. Duración: comprobar que toda la ruta esté dentro de la vigencia.

comprobar que toda la ruta esté dentro de la vigencia. Asistencia: conocer los canales disponibles durante una emergencia.

Las condiciones varían entre pólizas, por lo que el detalle contractual debe prevalecer sobre cualquier resumen comercial.

Turismo y sostenibilidad: cuánto pesa el sector

La transformación del turismo también incorpora una preocupación creciente por sus impactos económicos, ambientales y sociales.

ONU Turismo ha señalado históricamente que el turismo representa alrededor del 10% del producto bruto interno mundial, aunque la magnitud cambia según el año y la metodología utilizada. En 2024, Naciones Unidas estimó que viajes y turismo aportaron alrededor del 10% del PIB mundial considerando impactos amplios del sector.

En materia climática, ONU Turismo y el Foro Internacional de Transporte calcularon que las emisiones de CO₂ relacionadas con el transporte turístico representaron aproximadamente el 5% de las emisiones antropogénicas en 2016 y proyectaron que llegarían al 5,3% en 2030 si se mantenían las tendencias analizadas.

Por ello, esa cifra debe entenderse como una estimación sobre transporte vinculado al turismo y no como la huella total actual de toda la industria.

Slow travel: viajar más despacio y permanecer más tiempo

Dentro de las nuevas tendencias aparece también el denominado slow travel, concepto asociado con itinerarios menos acelerados, estadías más prolongadas y una mayor conexión con las comunidades y actividades del destino.

IATI vincula esta tendencia con su iniciativa Travel Shakers, mediante la cual trabaja con viajeros y creadores de contenido en proyectos relacionados con turismo responsable.

Según el documento proporcionado por la empresa, durante octubre de 2026 ocho creadores de contenido de Colombia y México participarán en Baja California Sur en una edición orientada a mostrar prácticas vinculadas con el slow travel y las comunidades locales.

El seguro no sustituye la planificación

Contar con una póliza puede proporcionar respaldo frente a situaciones específicamente contempladas, pero no elimina todos los riesgos ni garantiza el reembolso ante cualquier cambio.

Una planificación responsable también implica verificar requisitos migratorios, condiciones sanitarias del destino, políticas de aerolíneas y hoteles y documentación necesaria antes de iniciar el viaje.

La recomendación principal es conocer qué se está contratando y conservar accesibles los teléfonos, aplicaciones y documentos necesarios para solicitar asistencia en caso de requerirla.