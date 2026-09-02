La llegada de la temporada de lluvias vuelve más complejos los viajes por carretera en distintas regiones del Perú, debido al riesgo de huaicos, deslizamientos, interrupciones viales y retrasos prolongados.

El escenario cobra especial importancia este año, pues la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene activa la Alerta de El Niño Costero.

En su comunicado del 28 de agosto de 2026, el ENFEN señaló que existe una alta probabilidad de que el evento persista hasta el verano de 2027 y alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

Viajar en temporada de lluvias exige mayor planificación

Luis Alonso Ruiz, gerente general de kupos.pe, plataforma de venta de pasajes interprovinciales, sostiene que los viajes por carretera pueden continuar durante la temporada de lluvias, pero requieren una planificación más cuidadosa.

“Cuando existen condiciones climáticas que afectan una ruta, anticiparse es importante porque permite al viajero organizar mejor su recorrido”, señaló.

Según explicó, las herramientas digitales permiten revisar horarios, comparar empresas y organizar itinerarios antes de salir.

Sin embargo, además de las plataformas comerciales, los pasajeros pueden consultar información oficial sobre el estado de las carreteras antes y durante el trayecto.

1. Revisa el estado de las carreteras antes de viajar

Antes de salir es recomendable verificar si existen cierres, restricciones, huaicos, accidentes o daños en la vía que puedan afectar la ruta elegida.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) dispone de un mapa de alertas de carreteras que informa sobre tránsito interrumpido o restringido por fenómenos naturales, accidentes y problemas de infraestructura.

Si una ruta presenta condiciones adversas, el pasajero debe evaluar la posibilidad de reprogramar el viaje y evitar exponerse a desplazamientos innecesarios.

2. Elige empresas de transporte autorizadas

Otra recomendación es contratar servicios de empresas formales y autorizadas para realizar transporte interprovincial.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mantiene registros de empresas autorizadas para prestar servicios de pasajeros por carretera.

Ruiz recomienda además verificar que la empresa tenga protocolos para responder frente a emergencias climáticas, unidades en condiciones adecuadas y conductores capacitados.

3. Lleva agua, abrigo y medicamentos

Las lluvias o bloqueos pueden prolongar un viaje durante varias horas, por lo que es conveniente preparar un equipaje básico para enfrentar retrasos.

Entre los elementos recomendados se encuentran ropa de abrigo, casaca impermeable, agua, alimentos ligeros, medicamentos de uso personal y documentos de identificación.

También es aconsejable iniciar el viaje con el teléfono celular completamente cargado y, de ser posible, llevar una batería portátil.

4. Evita conexiones o compromisos demasiado ajustados

Si existe pronóstico de lluvias intensas, los viajeros deberían evitar programar conexiones de transporte, citas o actividades inmediatamente después de la hora prevista de llegada.

Un huaico, una carretera bloqueada o una intervención preventiva de las autoridades puede modificar los tiempos de recorrido en cuestión de horas.

Ruiz recomienda mantener contacto con la empresa de transporte y revisar las comunicaciones de las autoridades durante todo el desplazamiento.

5. Evalúa contar con un seguro de viaje

Un seguro de viaje puede ofrecer cobertura adicional ante determinadas emergencias médicas, pérdida de equipaje, interrupciones o eventos naturales, dependiendo de las condiciones contratadas.

Kupos.pe señala que el seguro que comercializa contempla determinadas asistencias frente a dificultades médicas, bloqueos, desastres naturales y pérdida o robo de equipaje.

En este punto, el pasajero debe revisar las condiciones, exclusiones, límites de cobertura y procedimientos de atención antes de adquirir cualquier póliza.

ENFEN advierte escenario de lluvias sobre lo normal

El último escenario oficial del ENFEN indica que, para el trimestre septiembre-noviembre, se esperan temperaturas muy por encima de lo normal en toda la costa.

Respecto de las precipitaciones, el organismo prevé que en la costa norte sean más probables valores superiores a lo normal, con episodios de lluvia de débil a moderada intensidad desde noviembre.

El ENFEN recomendó a autoridades y ciudadanía seguir los avisos meteorológicos y la información emitida por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.