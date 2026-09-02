El Gobierno declaró en estado de emergencia a 893 distritos de 23 regiones, de las 25 en total, debido al peligro inminente de intensas lluvias por el fenómeno climático de El Niño, que ha recibido un pronóstico de “extraordinario” hasta inicios de 2027, de acuerdo a un decreto supremo publicado ayer en el diario oficial El Peruano.

La medida de excepción tendrá una vigencia de 60 días para llevar a cabo acciones inmediatas de prevención y reducción del “muy alto riesgo” de precipitaciones extremas en los próximos meses hasta febrero de 2027.

En tal sentido, la emergencia se aplicará en regiones de la Amazonía como Loreto y Madre de Dios; de la costa norte, donde suelen ocurrir las precipitaciones más intensas, como Piura y La Libertad; así como la sierra sur del país, donde sufrirán de sequías, como Huancavelica y Arequipa.

GOBIERNOS REGIONALES

Dada la magnitud del riesgo, la capacidad de los gobiernos locales y regionales ha sido superada, razón por la cual se necesita la intervención técnica y operativa del Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil, y los ministerios de Defensa, Salud, Educación, Vivienda y Transportes, entre otros.

La implementación de las medidas se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades comprendidas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, indicó el decreto firmado por la presidenta, Keiko Fujimori, y los ministros de las carteras comprometidas en atender la emergencia.