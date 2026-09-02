Comprar un automóvil usado puede representar una inversión importante, pero revisar únicamente sus condiciones mecánicas no es suficiente. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) recomienda verificar también la situación registral del vehículo antes de cerrar una operación.

Estas consultas permiten conocer posibles cargas, gravámenes, anotaciones vinculadas al vehículo y otras situaciones que podrían generar inconvenientes al nuevo propietario.

¿Qué debes revisar antes de comprar un auto usado?

Uno de los documentos que puede solicitar el comprador es el Certificado Registral Vehicular, que contiene información registral relacionada con el vehículo y permite revisar sus antecedentes.

Sunarp recomienda verificar si existen cargas, gravámenes o anotaciones de robo vigentes antes de concretar la compra.

También es posible consultar el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM) para conocer si existe alguna garantía mobiliaria relacionada con el vehículo. El SIGM es una plataforma electrónica administrada por Sunarp que permite consultar información sobre garantías mobiliarias.

Además, el interesado puede acudir a los canales correspondientes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para consultar si el automóvil registra papeletas u otras obligaciones pendientes.

Transferencia de un vehículo usado: ¿cómo se hace?

Cuando comprador y vendedor llegan a un acuerdo, ambos deben acudir a una notaría para formalizar la transferencia vehicular.

En el acta de transferencia se consignan los datos de las partes, información del automóvil, monto de la operación y demás condiciones correspondientes.

Posteriormente, la notaría solicita la inscripción de la transferencia ante Sunarp para que el comprador aparezca en el Registro de Propiedad Vehicular como nuevo titular.

Este paso resulta importante porque la entrega del dinero y del vehículo por sí solas no sustituyen la actualización de la titularidad registral.

¿Qué documentos se necesitan?

Como regla general, comprador y vendedor deben presentar sus documentos oficiales de identidad.

Cuando el vehículo pertenece a una sociedad conyugal, deben intervenir los integrantes que correspondan según la titularidad registrada.

Si el automóvil cuenta con una Tarjeta de Identificación Vehicular física, esta debe ser presentada en la notaría. Cuando ya dispone de una Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVE), puede utilizarse este documento para el trámite.

Cuando corresponda, también deberá acreditarse el cumplimiento del Impuesto al Patrimonio Vehicular.

Sunarp recomienda, además, que el vendedor regularice previamente cualquier obligación pendiente relacionada con el vehículo, incluidas papeletas y tributos aplicables.

¿Cuánto cuesta registrar la transferencia en Sunarp?

De acuerdo con la información proporcionada por Sunarp, la tasa registral para una transferencia vehicular es de S/ 96.20, monto que no considera los gastos notariales.

El plazo de calificación registral puede extenderse hasta siete días hábiles.

Los usuarios deben considerar que los costos notariales son independientes de la tasa cobrada por la inscripción registral.

Cinco pasos antes de entregar el dinero

Antes de concretar la compra de un vehículo usado, Sunarp recomienda verificar la información disponible y formalizar correctamente el cambio de propietario.

Una revisión previa puede ayudar al comprador a conocer la situación legal y registral del automóvil y reducir el riesgo de enfrentar obligaciones o afectaciones que desconocía.