Un hombre de 34 años fue asesinado a balazos la tarde del martes 1 de septiembre mientras se encontraba dentro de un vehículo en el pueblo joven La Victoria, en el distrito de Chimbote, región Áncash.

La víctima fue identificada como Alexander Manuel Alejos Vega, quien fue atacado frente a la Institución Educativa Inicial N.° 1546, según información de la Región Policial Áncash difundida por RPP.

Fue atacado cuando estaba dentro del vehículo

Las primeras diligencias policiales señalan que Alejos Vega habría llegado hasta los exteriores del plantel para recoger a un familiar.

Mientras permanecía en el asiento del conductor, dos sujetos se aproximaron y dispararon varias veces contra él.

De acuerdo con el reporte policial, los atacantes llegaron en un automóvil con lunas polarizadas y huyeron inmediatamente después del crimen con rumbo desconocido.

Crimen ocurrió frente a colegio inicial

El homicidio se produjo frente a la I.E. N.° 1546, ubicada en el sector La Victoria.

Reportes locales ubican la escena en la calle o pasaje Cusco, en las inmediaciones del centro educativo.

El ataque generó preocupación entre los vecinos debido a que ocurrió en las inmediaciones de un plantel de educación inicial.

Policía y Criminalística recogieron evidencias

Tras el asesinato, agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona y acordonaron el lugar para preservar la escena.

Peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes y recogieron evidencias balísticas que serán analizadas para determinar la cantidad de disparos, el tipo de arma utilizada y otros elementos vinculados al ataque.

Las autoridades también buscan imágenes de cámaras de seguridad y testimonios que permitan identificar a los responsables y reconstruir su ruta de escape.

Víctima registraba antecedentes policiales

Según el reporte policial citado por RPP, Alejos Vega registraba antecedentes por actos contra el pudor, conducción en estado de ebriedad, resistencia o desobediencia a la autoridad y violencia familiar.

Estos antecedentes forman parte de la información que analizan los investigadores, pero por sí solos no determinan el móvil del homicidio.

Investigan posible ajuste de cuentas

La Policía evalúa como una de las hipótesis un presunto ajuste de cuentas, debido a las características del ataque y a los antecedentes encontrados durante las primeras diligencias.

Sin embargo, esa línea todavía no ha sido confirmada oficialmente como la causa del crimen.

Los investigadores deberán determinar quiénes ordenaron y ejecutaron el ataque, así como establecer el motivo concreto del asesinato.