Mediante Resolución Ejecutiva Nº 400-2026, el Gobierno Regional designó a Omar Gregory Salazar Hernández como nuevo director subregional de Salud “Luciano Castillo Colonna” de la provincia de Sullana.

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El nuevo funcionario reemplazará al odontólogo Edgar Roy Aguilera Becerril, quien renunció para asumir un alto cargo en el Ministerio de Salud en la capital.

Cabe mencionar que, durante la actual gestión regional de Luis Neyra, siete directores han asumido como directores. Ellos fueron los médicos Jhon Gamarra, Mariano Yañez, Enrique Cruz, Álvarez Delgado y Dante García.