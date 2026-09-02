Un reciclador de nacionalidad venezolana fue asesinado de cinco balazos, varios de ellos en la cabeza, cuando se encontraba a un costado del canal vía, cerca del puente Santa Cruz del sector conocido como La Selva, en asentamiento Pilar Nores de la provincia de Sullana.

El crimen ocurrió cerca de las 10:30 de la noche del último lunes. Según los vecinos, dos delincuentes llegaron caminando a la zona y le dispararon a la víctima, que se dedicaría al reciclaje por dicha zona.

Tras dejarlo tendido en la vía pública, los atacantes continuaron a pie hacia el puente Santa Cruz, donde los habría recogido una mototaxi u otro vehículo para darse a la fuga.

De acuerdo a las autoridades, la víctima habría recibido al menos cinco balazos, la mayoría de los cuales le impactaron en la cabeza, causándole la muerte de manera instantánea. El ataque causó zozobra entre los lugareños, quienes señalaron que, al escuchar los disparos, tuvieron que refugiarse en sus casas.

“La víctima es venezolano por su acento al hablar. Paraba por esta zona y se dedicaba al reciclaje. Solo escuchamos los disparos y tuvimos que meternos a nuestras viviendas”, señaló muy preocupada una vecina de Pilar Nores.

LOS ASESINATOS. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), la región Piura registra 93 homicidios en lo que va del año. Mientras solo Sullana concentraría aproximadamente 40 de estos crímenes.

De acuerdo a las cifras, en enero se registraron 6 homicidios, en febrero 14, en marzo y abril el mismo número de fallecidos, en mayo 15 crímenes, en junio y julio 10. El resto de casos en agosto.

LA INACCIÓN. Al respecto, el comandante PNP en retiro, Alfonso Llanos, exjefe de la Divincri de Piura, señaló que es muy preocupante la cifra de asesinatos y la falta de reacción del Gobierno Central.

“Ya pasó un mes y no hemos visto nada que indique que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Esto es muy delicado porque ¿cómo el policía va a hacer labor de inteligencia o va a pretender capturar a los delincuentes, si no tiene las herramientas o la tecnología necesarias? La Policía está abandonada a su suerte”, dijo Llanos.

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Indicó que cambiar al comandante general de la PNP Oscar Arriola no a va solucionar el problema. “Quieren cambiar al general Arriola. ¿Cambiándolo va a cambiar algo? Así traigan a quien traigan va seguir igual. En la medida en que no haya una estrategia de Estado, apoyo a la Policía y no se fortalezca a los operadores de justicia, vamos a seguir igual. Ya pasó un mes y estamos expuestos a la inseguridad ciudadana. Y lo peor que, el Congreso está peor que el anterior”, señaló el exjefe de la Divincri de Piura.

Asimismo, cuestionó la falta de apoyo de los alcaldes y del Gobierno Regional. “Al gobernador y a los alcaldes, la ley les obliga a luchar contra la inseguridad ciudadana desde su responsabilidad. Yo no veo ningún alcalde que haya hecho algo por la seguridad ciudadana”, enfatizó Alfonso Llanos a Correo.