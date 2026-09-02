La Fiscalía en Prevención del Delito de Sullana realizó una verificación del estado de los sistemas de drenaje pluvial ante un posible riesgo generado por las anunciadas lluvias del Fenómeno El Niño en el distrito de Bellavista.

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La diligencia contó con la participación del fiscal Kevin Antón Siancas, junto con representantes del Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL), EPS Grau y de las municipalidades de Sullana y Bellavista.

En la zona de la cuenca a inmediaciones del estadio Melanio Coloma en el asentamiento José Carlos Mariátegui, constataron la presencia de desmonte, basura y maleza, condiciones que podrían dificultar el adecuado desplazamiento de las aguas ante eventuales precipitaciones.

Durante la acción preventiva también inspeccionaron el drenaje de la calle San Pablo de Bellavista, donde observaron la acumulación de basura, desmonte y maleza, situación que podría representar un riesgo para el adecuado flujo de las aguas pluviales.

Asimismo, verificaron un punto relacionado con el sistema de desagüe en el asentamiento Santa Teresita, donde constataron la presencia de basura y desmonte. Ante esto, el personal de EPS Grau informó que no brinda el servicio de desagüe en dicho sector.

También acudieron a la obra del drenaje pluvial Boquerón de Núñez, a cargo de la empresa Benito Roggio S.A.C., constatándose que los trabajos se encuentran en ejecución, con maquinaria y personal en la zona.