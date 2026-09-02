La presidenta Keiko Fujimori llegó este miércoles 2 de septiembre a Piura para supervisar las acciones de preparación que ejecuta el Gobierno frente al fenómeno de El Niño, en una jornada enfocada en reducir riesgos y proteger a la población y la infraestructura ante posibles emergencias.

Durante su visita, un poblador del Bajo Piura aprovechó la presencia de la mandataria para plantearle una de las principales preocupaciones de los habitantes de esta zona: mejorar la capacidad hidráulica y definir responsabilidades para ejecutar las obras que permitan reducir el riesgo de inundaciones.

El poblador sostuvo que la utilización de cuatro cajas hidráulicas permitiría incrementar significativamente la capacidad de conducción de agua en la zona.

“Si empleamos las cuatro cajas hidráulicas, vamos a tener más de 3,800 de capacidad de agua”, señaló.

El ciudadano cuestionó además que las autoridades continúen trasladándose responsabilidades entre sí sin definir quién debe ejecutar las obras necesarias para proteger al Bajo Piura.

“Los que nos perjudicamos somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que sembramos nuestra pequeña chacra y perdimos todo en el 2017”, manifestó.

Como parte de su pedido, solicitó a la presidenta tomar acciones inmediatas para ampliar las cajas hidráulicas, atender el problema de Chutuque y garantizar una adecuada salida al mar.

Según sostuvo, estas intervenciones permitirían mejorar la capacidad de evacuación del agua y reducir el riesgo de que los pueblos del Bajo Piura vuelvan a enfrentar una emergencia de similar magnitud.

“Eso es lo único que nos va a evitar que los pueblos del Bajo Piura volvamos a sufrir una nueva tragedia”, expresó.

La demanda fue planteada durante la visita de la presidenta a Piura, en el marco de las acciones de preparación frente al fenómeno de El Niño.