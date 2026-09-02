Luis Vilcahuamán, candidato a Chilca por Renovación Popular, conversó con Correo y resumió su propuesta en: asegurar el agua para el distrito, afianzar la seguridad ciudadana, ampliar la frontera vial, mejorar la limpieza, entre otros.

Candidato, ¿qué le hace pensar que esta vez sí tendrá el respaldo de la población?

El resultado electoral de las elecciones pasadas. Nuestros mensajes han tenido impacto. Obtuvimos un honroso tercer lugar. Ese resultado me hace tener optimismo para decir que hay expectativa. La gente quiere escuchar nuestras protestas. La otra motivación que tengo es que soy un ciudadano de Chilca con más de cincuenta años de residente, no como otros improvisados que sin vivir en el distrito pretenden ser alcaldes.

Algunas encuestas no le dan ni el quinto lugar. Hay que comunicar a la población que esas encuestas son manejadas.

¿Cómo hace para financiar su campaña?

Con aportes personal y familiar, así como con la colaboración de los aspirantes a las regidurías. Quiero también señalar que hace décadas lidero una empresa publicitaria que se ocupa de elaborar gigantografías, paneles y hasta pintado de paredes.

¿Cómo se describe usted en el hogar?

Soy una persona con algunas frustraciones, pero aún así me siento feliz porque he cumplido con mis responsabilidades como padre y esposo.

Pero tiene una demanda de alimentos.

Sí, es de hace 26 años. Tuve diferencias económicas con mi pareja de entonces. Pero el detonante fue que se enteró que yo iba a tener un hijo en un nuevo compromiso. Al ser demandado cumplí a cabalidad con todas mis obligaciones y ahora, con una hija de 30 años, mi relación es de las mejores.

En su hoja de vida señala que usted no tiene bienes inmuebles, solo un auto Datsun.

Tengo propiedades. El tema es que la ley te obliga a declararlo en cuanto tengan inscripción registral. Sin embargo, yo tengo propiedades en Ayacucho, Chilca y Azapampa, pero no están inscritas en Registros Públicos.

¿Cómo resumiría usted su plan de gobierno?

Generar puestos de trabajo, tener una ciudad limpia, mejorar la seguridad ciudadana, ampliar la frontera vial, asegurar la dotación de agua fomentando el represamiento en Acopalca.

Se olvidó de una planta de tratamiento

No solamente tenemos que fortalecer la educación ambiental y la producción selectiva de residuos, sino también instalar nuestra propia planta de tratamiento.

¿Dónde?

conversé con los dirigentes de la comunidad campesina de Azapampa y existen terrenos eriazos que no sirven para la producción agrícola y que están en Chilca Alta, esa es una alternativa. Al respecto, los dirigentes nos mostraron su predisposición de desarrollar convenios y que podrían ceder espacios para el confinamiento.