Si tienes previsto viajar con un power bank o batería portátil desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, revisar su capacidad antes de salir de casa puede evitar contratiempos durante el control de seguridad.

Lima Airport Partners (LAP), operador del terminal aéreo, advirtió sobre el incremento de pasajeros que llegan con dispositivos que no cumplen las condiciones establecidas para su transporte en vuelos.

Las restricciones responden a normas de seguridad aérea aplicables a las baterías de litio. Estas disposiciones no son definidas por LAP, sino que forman parte de la regulación para el transporte de mercancías peligrosas y las condiciones establecidas para las aerolíneas.

¿Qué power banks se pueden llevar en un avión?

Antes de acudir al aeropuerto, el pasajero debe revisar la capacidad del dispositivo, expresada en vatios-hora (Wh). Esta información suele encontrarse impresa en el propio power bank o en su empaque.

Estas son las condiciones informadas para su transporte:

Hasta 100 Wh: pueden transportarse en el equipaje de mano bajo las condiciones de seguridad aplicables. LAP señala un máximo de dos baterías portátiles por pasajero y recomienda mantenerlas protegidas individualmente.

pueden transportarse en el equipaje de mano bajo las condiciones de seguridad aplicables. LAP señala un máximo de dos baterías portátiles por pasajero y recomienda mantenerlas protegidas individualmente. Más de 100 Wh y hasta 160 Wh: requieren autorización previa de la aerolínea.

requieren autorización previa de la aerolínea. Más de 160 Wh: no está permitido su transporte en vuelos de pasajeros.

no está permitido su transporte en vuelos de pasajeros. Equipaje de bodega: los power banks no deben colocarse en maletas facturadas y deben viajar en el equipaje de mano.

Las recomendaciones coinciden con las directrices de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que establece que las baterías portátiles deben llevarse en cabina y que aquellas de entre 100 y 160 Wh están sujetas a aprobación de la aerolínea.

¿Por qué los power banks no pueden ir en la bodega?

Los power banks contienen baterías de litio, que pueden presentar riesgos en determinadas circunstancias, especialmente ante daños, cortocircuitos o sobrecalentamiento.

Por este motivo, las disposiciones de seguridad aérea establecen condiciones específicas para su transporte y prohíben llevar baterías portátiles de repuesto en el equipaje facturado.

IATA recomienda, además, proteger las baterías para evitar cortocircuitos y mantenerlas dentro de un estuche, bolsa protectora o embalaje adecuado.

¿Qué ocurre si el power bank no cumple las condiciones?

Si durante el control de seguridad se identifica una batería portátil que no cumple las condiciones permitidas, el dispositivo no podrá continuar con el pasajero hacia la zona de embarque.

Según LAP, el viajero deberá disponer del artículo en los puntos habilitados para ese fin.

El operador aeroportuario precisa que no almacena ni realiza posteriormente la devolución de los objetos descartados por los pasajeros durante este procedimiento.

Por ello, la recomendación principal es comprobar la capacidad del dispositivo antes de dirigirse al aeropuerto.

Revisa también otros artículos restringidos

Las restricciones de seguridad no se limitan a los power banks.

Existen artículos cuyo transporte está prohibido o sujeto a condiciones especiales, entre ellos determinados tipos de armas y municiones, explosivos, objetos punzocortantes o contundentes, sustancias químicas y líquidos inflamables.

En Perú, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece disposiciones de seguridad aplicables a pasajeros y equipajes. La regulación nacional también identifica a los cargadores portátiles o power banks entre los elementos permitidos en equipaje de mano pero restringidos en equipaje de bodega.

¿Cómo saber cuántos Wh tiene tu power bank?

La capacidad debe aparecer indicada en el dispositivo o en la documentación del fabricante.

Antes de viajar, busca las siglas Wh (watt-hour o vatio-hora). Si el equipo supera los 100 Wh, lo recomendable es consultar previamente con la aerolínea.

También es aconsejable revisar las reglas específicas de la compañía aérea, ya que pueden existir condiciones adicionales para el transporte de baterías de litio.