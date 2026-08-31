Caminar, subir escaleras o incorporarse pueden convertirse en actividades cada vez más exigentes para algunas personas conforme avanza la edad.

En el Perú, 28,7% de la población adulta mayor presentó dificultad para caminar o subir y bajar escaleras durante el primer trimestre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Frente a este escenario, investigadores de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) trabajan en un prototipo de exoesqueleto pasivo de miembro inferior concebido para brindar asistencia mecánica durante actividades cotidianas.

A diferencia de los exoesqueletos activos, el dispositivo no necesita motores ni baterías para proporcionar asistencia.

¿Qué es un exoesqueleto pasivo?

Un exoesqueleto es una estructura externa que se coloca sobre determinadas partes del cuerpo para proporcionar soporte o asistencia durante el movimiento.

En este caso, el equipo de UTEC desarrolla un sistema denominado pasivo porque aprovecha componentes mecánicos y la propia dinámica corporal en lugar de utilizar motores para impulsar las articulaciones.

El proyecto está vinculado al Grupo de Investigación en Robótica, Inteligencia Artificial y Control Avanzado (RIC) de UTEC, que cuenta entre sus líneas de trabajo con robótica médica, robótica asistencial, ingeniería de rehabilitación y biomecatrónica.

¿Cómo funciona el exoesqueleto de UTEC?

El prototipo incorpora componentes como resortes y amortiguadores, diseñados para almacenar, devolver o disipar parcialmente la energía producida durante determinadas fases del movimiento.

La finalidad es que parte de la carga mecánica asociada a caminar, cambiar de postura o ejecutar otros movimientos pueda ser asistida por la estructura.

El equipo investigador estima que el diseño podría alcanzar una reducción del esfuerzo de entre 5% y 10%, pero esta cifra debe entenderse como un objetivo sujeto a validación experimental y no como un beneficio clínico ya demostrado.

Los ensayos deberán determinar cuánto disminuye realmente la demanda muscular y en qué movimientos, usuarios y condiciones se produce ese efecto.

No utiliza motores, pero sí incorpora sensores

Aunque la asistencia mecánica no depende de electricidad, el prototipo contempla sensores inerciales o IMU para registrar información sobre el movimiento.

Estos sensores pueden medir variables como aceleración, velocidad angular y orientación, datos que permiten analizar aspectos relacionados con la marcha y la postura del usuario.

Su función es principalmente de medición y evaluación: los sensores no son los responsables de mover las piernas ni de proporcionar la asistencia mecánica.

Diseñado pensando en adultos mayores latinoamericanos

Otro de los objetivos del proyecto es adaptar la estructura a características antropométricas de la población adulta mayor latinoamericana.

Esto comprende dimensiones corporales, rangos articulares y criterios ergonómicos que pueden influir en el ajuste del dispositivo.

Deyby Huamanchahua, docente de Ingeniería Mecatrónica de UTEC y miembro del Grupo de Investigación RIC, señala que el desarrollo de tecnologías accesibles puede adquirir mayor relevancia a medida que aumenta la población adulta mayor.

“En países como el nuestro, el desarrollo de tecnologías accesibles que favorezcan la movilidad de las personas adultas mayores puede tener un impacto importante”, sostiene.

UTEC registra a Huamanchahua dentro del Departamento Académico de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica y en proyectos vinculados a esta especialidad.

Seguridad, peso y comodidad son parte del diseño

El prototipo también incorpora criterios para limitar movimientos que excedan determinados rangos articulares.

De acuerdo con la descripción del proyecto, se contemplan topes mecánicos, materiales livianos e interfaces acolchadas en las zonas de contacto con el usuario.

Estos elementos buscan evitar que el propio dispositivo se convierta en una carga adicional y facilitar su colocación y uso.

La simplicidad mecánica también podría contribuir a reducir los costos de fabricación frente a soluciones que requieren motores, sistemas electrónicos de potencia y baterías.

Sin embargo, el costo final no podrá determinarse hasta que el diseño avance hacia fases posteriores de desarrollo y validación.

¿Para qué actividades podría utilizarse?

El prototipo está pensado principalmente para actividades funcionales cotidianas.

Entre ellas se encuentran caminar, desplazarse dentro del hogar, incorporarse y realizar determinadas transiciones posturales.

El objetivo no es sustituir completamente el esfuerzo muscular, sino proporcionar una asistencia parcial que eventualmente ayude a conservar la movilidad y autonomía.

No es todavía un dispositivo médico de uso general

El proyecto se encuentra en fase de prototipo, por lo que sus beneficios deben ser evaluados antes de plantear un uso cotidiano generalizado.

Será necesario comprobar aspectos como seguridad, comodidad, reducción real de esfuerzo, adaptación a diferentes usuarios y comportamiento durante periodos prolongados.

También deberá determinarse qué perfiles de adultos mayores podrían beneficiarse y en qué casos el uso de un dispositivo de este tipo no resultaría recomendable.

Por ello, la reducción de esfuerzo estimada y las potenciales mejoras en movilidad deben presentarse actualmente como hipótesis de desempeño que requieren validación, no como resultados clínicos establecidos.

El desarrollo representa, por ahora, una aplicación de ingeniería biomecánica orientada a uno de los desafíos asociados al envejecimiento: conservar la capacidad de desplazamiento con el mayor grado posible de independencia.