El smartphone se ha convertido en una herramienta cotidiana para estudiar, trabajar, comunicarse y organizar actividades. Sin embargo, varias funciones diseñadas para ahorrar tiempo permanecen poco visibles dentro de los ajustes o dependen de determinados gestos del sistema.

En Android existen herramientas que permiten recuperar notificaciones descartadas, conservar textos de uso frecuente, trabajar con dos aplicaciones simultáneamente y compartir archivos con dispositivos cercanos.

Gustavo Varela, especialista en entrenamiento de vivo Smartphones, destaca cuatro funciones que pueden incorporarse a las rutinas diarias para reducir pasos y aprovechar mejor el dispositivo.

1. Recuperar notificaciones eliminadas por accidente

Cerrar una notificación antes de leerla no significa necesariamente perderla.

Android dispone de un historial de notificaciones que permite consultar alertas descartadas recientemente y revisar las recibidas durante el día, siempre que la función esté disponible y haya sido activada previamente. Google advierte que algunos teléfonos pueden no incluirla y que la ruta puede variar según el fabricante.

En los dispositivos compatibles, normalmente puede buscarse dentro de Ajustes o Configuración > Notificaciones > Historial de notificaciones.

Una vez activada, puede resultar útil para recuperar mensajes, recordatorios u otras alertas que fueron eliminadas de la pantalla accidentalmente.

2. Fijar textos de uso frecuente en el portapapeles

Quienes escriben repetidamente direcciones, correos electrónicos, teléfonos, enlaces o respuestas similares pueden aprovechar el portapapeles de Gboard, el teclado de Google.

Además de mostrar información copiada recientemente, Gboard permite fijar determinados textos para utilizarlos posteriormente.

Google explica que el historial normal del portapapeles se elimina después de un periodo de uso, pero esta limitación no se aplica a los elementos que el usuario decide fijar.

Para hacerlo, se puede abrir Gboard, ingresar al apartado Portapapeles, mantener presionado el texto guardado y elegir Fijar.

La herramienta resulta práctica para quienes necesitan introducir varias veces la misma información sin escribirla nuevamente.

3. Usar dos aplicaciones al mismo tiempo

La multitarea también puede reducir el tiempo que se pierde alternando constantemente entre aplicaciones.

En dispositivos compatibles, Android permite utilizar aplicaciones en pantalla dividida o mediante otros modos de ventanas, aunque la disponibilidad y los pasos exactos dependen del modelo, el fabricante y la versión del sistema operativo. Google señala expresamente que estas experiencias pueden variar entre equipos.

Esta opción puede servir, por ejemplo, para consultar una página web mientras se toman apuntes, revisar un documento al redactar un correo o comparar información entre dos aplicaciones.

En algunos teléfonos también existen funciones adicionales para ventanas flotantes o combinaciones de aplicaciones, pero estas dependen de la interfaz implementada por cada fabricante.

4. Compartir archivos rápidamente con Quick Share

Otra función útil es Quick Share, la herramienta de Google para enviar fotos, videos, documentos, enlaces y otros contenidos entre dispositivos cercanos compatibles.

El procedimiento básico consiste en abrir el contenido, tocar Compartir y seleccionar Quick Share. Después, el teléfono buscará equipos próximos disponibles para recibir el archivo.

Quick Share funciona en dispositivos Android y Chromebooks, y también permite transferencias con determinados equipos Windows mediante la aplicación correspondiente. Google indica que la función está disponible en Android 6 o versiones posteriores, aunque algunas opciones requieren versiones más recientes.

Esto puede evitar pasos adicionales como adjuntar un archivo a un correo, subirlo primero a la nube o enviarlo mediante una aplicación de mensajería.

Las funciones pueden cambiar según el teléfono

Aunque estas herramientas forman parte del ecosistema Android, no necesariamente funcionan igual en todos los equipos.

La ubicación de los menús, el nombre de algunas opciones y la posibilidad de utilizar pantalla dividida o historial de notificaciones pueden cambiar según la marca y la versión del sistema operativo.

El vivo V70 FE, por ejemplo, utiliza Android 16 con OriginOS 6, según la ficha oficial de vivo Perú. El fabricante comercializa el modelo con configuraciones de 8 GB de RAM y almacenamiento de 256 GB o 512 GB.

Por ello, ante una opción que no aparece exactamente en la ruta descrita, resulta conveniente utilizar el buscador de los ajustes del propio celular.

Conocer estas herramientas permite sacar mayor provecho al smartphone sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Pequeños atajos como recuperar una alerta, fijar un texto frecuente o compartir un archivo directamente pueden reducir pasos repetitivos durante una jornada de estudio o trabajo.