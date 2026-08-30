Bill Gates, cofundador de Microsoft y filántropo, advirtió que el mundo no está preparado para afrontar los efectos económicos y sociales que provocará el rápido avance de la inteligencia artificial (IA).

En un extenso ensayo publicado el miércoles 26 de agosto de 2026 en su blog Gates Notes, Gates sostuvo que la transición hacia una economía impulsada por IA podría convertirse en una de las etapas más turbulentas de la historia humana.

“La IA será el mayor igualador jamás inventado o la peor fuente de injusticia”, escribió Gates al abordar la posibilidad de que esta tecnología reduzca desigualdades o, por el contrario, concentre aún más sus beneficios.

Bill Gates advierte que muchos empleos podrían desaparecer

Uno de los principales riesgos señalados por Gates es la pérdida permanente de puestos de trabajo debido a que la IA no solo automatiza tareas físicas, sino que puede sustituir actividades que hasta ahora dependían del razonamiento humano.

El empresario considera que la comparación con anteriores revoluciones tecnológicas es insuficiente, debido a que transformaciones como el paso de una economía agrícola hacia empleos de oficina se desarrollaron durante generaciones y dieron lugar a nuevas ocupaciones que todavía necesitaban capacidades cognitivas humanas.

Gates señaló que los puestos de entrada y de nivel intermedio se encuentran entre los más expuestos. Entre las actividades que podrían verse afectadas inicialmente mencionó ventas, atención al cliente, desarrollo de software y labores paralegales.

También prevé que la IA terminará asumiendo tareas como análisis de datos, evaluación de solicitudes de crédito y clasificación inicial de pacientes.

Jóvenes enfrentarían un mercado laboral con menos oportunidades

Gates expresó especial preocupación por los jóvenes que ingresarán al mercado laboral, debido a que podrían encontrarse con una menor cantidad de puestos de nivel inicial disponibles.

“Me preocupan especialmente los jóvenes”, señaló al explicar que este grupo observa directamente la velocidad con la que mejoran las herramientas de inteligencia artificial.

El impacto tampoco estaría limitado a los trabajos de oficina. Gates sostuvo que los robots podrían comenzar a competir con personas en determinadas tareas físicas de sectores como construcción y hostelería hacia finales de esta década.

Propone reservar algunos empleos exclusivamente para humanos

Frente a este escenario, Gates planteó la posibilidad de establecer una categoría que denomina “Human Reserved”, destinada a preservar determinadas actividades para seres humanos incluso cuando una máquina pudiera realizarlas de manera más eficiente o barata.

Como ejemplo, mencionó áreas en las que la interacción personal tiene un valor difícil de sustituir, como el cuidado de personas, la educación, la salud mental o la comunicación de diagnósticos médicos graves.

También propuso evaluar impuestos aplicados a herramientas de IA y robots, con el objetivo de financiar la capacitación laboral y reforzar las redes de protección social para trabajadores desplazados por la automatización.

IA podría facilitar ciberataques y delitos

El segundo gran riesgo identificado por Gates está relacionado con el uso malicioso de las nuevas capacidades de inteligencia artificial.

Según explicó, la IA puede facilitar fraudes, campañas de desinformación, vigilancia, creación de contenidos falsificados y ataques informáticos.

Gates señaló que especialistas en ciberseguridad con los que ha conversado están preocupados porque las capacidades disponibles para los atacantes avanzan con mayor rapidez que las herramientas utilizadas para corregir vulnerabilidades.

Este escenario podría incrementar la exposición de empresas, gobiernos y servicios esenciales ante ataques informáticos cada vez más sofisticados.

Gates alerta sobre los efectos de los chatbots en niños y jóvenes

La tercera preocupación se centra en el impacto que los asistentes y compañeros virtuales basados en IA pueden tener sobre las relaciones humanas, especialmente entre niños y adolescentes.

Gates sostuvo que los chatbots diseñados para estar siempre disponibles, evitar conflictos y adaptarse permanentemente al usuario podrían volverse altamente adictivos y reducir las oportunidades para desarrollar habilidades sociales mediante la interacción con otras personas.

El empresario reconoció que la evidencia científica disponible todavía es limitada y ofrece resultados diversos, aunque citó investigaciones que relacionan un uso más intenso y emocional de compañeros de IA con peores indicadores de bienestar en determinados usuarios.

También manifestó preocupación por el impacto de estas herramientas en el pensamiento crítico y en la educación, especialmente en un contexto marcado por los deepfakes y la desinformación personalizada.

“No existe un plan” para afrontar la transición hacia la IA

Gates cuestionó que gobiernos, especialistas y comunidades no estén desarrollando con suficiente rapidez una estrategia integral para enfrentar los cambios provocados por esta tecnología.

“No existe un plan para facilitar la entrada en la era de la IA”, escribió en su ensayo.

Como respuesta, propuso crear nuevas instituciones nacionales capaces de coordinar políticas sobre empleo, educación, seguridad, impuestos, salud, energía y otros sectores afectados por la inteligencia artificial.

También planteó establecer un organismo internacional dedicado a gestionar riesgos transfronterizos relacionados con esta tecnología, tomando como referencia sistemas internacionales desarrollados para ámbitos como las armas nucleares o la aviación.

Pese a sus advertencias, Gates sostuvo que la inteligencia artificial también puede aportar beneficios importantes en salud, educación, agricultura y desarrollo de medicamentos si existen políticas orientadas a distribuir esas ventajas entre toda la población.