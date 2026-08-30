Google anunció una promoción dirigida a estudiantes universitarios elegibles de distintos países, incluido Perú, que permitirá acceder durante 12 meses sin costo al plan Google AI Plus y a nuevas herramientas de aprendizaje integradas en Gemini.

La iniciativa fue anunciada globalmente el 19 de agosto de 2026 y está disponible para estudiantes universitarios elegibles fuera de Estados Unidos. Google confirmó que este plan ofrece límites de uso dos veces más altos en Gemini, acceso a Gemini Omni y 400 GB de almacenamiento para Google Drive, Gmail y Google Fotos.

¿Qué incluye Google AI Plus para estudiantes?

Google AI Plus amplía el acceso a modelos y herramientas de inteligencia artificial de la compañía. Entre sus beneficios se encuentra un mayor uso de Gemini, Deep Research, funciones de generación de contenido y herramientas orientadas a productividad y aprendizaje.

El plan también incluye 400 GB de almacenamiento en la nube, distribuidos entre Gmail, Google Drive y Google Fotos.

Google distingue esta oferta de la disponible en Estados Unidos, donde los universitarios elegibles reciben Google AI Pro por un año. Para estudiantes de otros países admitidos, como Perú, la promoción corresponde a Google AI Plus.

Gemini incorpora nuevas herramientas para estudiar

Junto con la promoción, Google presentó un nuevo espacio para estudiantes dentro de Gemini, desde el cual los usuarios pueden acceder a herramientas de aprendizaje y organizar sus materiales académicos.

El denominado hub para estudiantes permite crear cuadernos de estudio, preparar tarjetas de memoria y desarrollar cuestionarios de práctica, entre otras funciones.

Los cuadernos de estudio permiten cargar materiales propios, como apuntes, para que Gemini genere planes personalizados de aprendizaje y cuestionarios destinados a identificar temas que requieren mayor refuerzo.

Google también anunció que, con autorización del usuario, Gemini podrá extraer fechas importantes de un sílabo —como exámenes o entregas— y añadirlas a Google Calendar.

Gemini Live incorpora Deep Research

Otra de las novedades es la integración de Deep Research con Gemini Live, que permite solicitar investigaciones sobre un determinado tema y posteriormente conversar por voz sobre los resultados obtenidos.

La herramienta puede elaborar informes de investigación de varios pasos mientras el usuario realiza otras actividades y enviar una notificación cuando el documento esté listo.

A ello se suman las visualizaciones interactivas, que permiten generar representaciones, tablas y simulaciones en tres dimensiones para explicar conceptos académicos.

Entre los ejemplos proporcionados por Google se encuentran modelos tridimensionales de la estructura del ADN y simulaciones relacionadas con el movimiento de un péndulo.

¿Quiénes pueden obtener el año gratis de Google AI Plus?

Los términos publicados por Google establecen una serie de condiciones para acceder a la promoción.

Los interesados deben tener 18 años o más, estar matriculados en una institución de educación superior ubicada en un país donde la oferta sea válida y acreditar su condición de estudiante.

También es necesario contar con una cuenta personal de Google y una cuenta de Google Payments con un medio de pago admitido al momento del registro.

La promoción no está disponible a través de una cuenta institucional de Google Workspace for Education, según los términos del beneficio.

Oferta podrá activarse hasta diciembre de 2026

Google señala que la promoción debe ser canjeada como máximo el 31 de diciembre de 2026.

El periodo gratuito comienza desde el día en que el estudiante activa la oferta y tiene una duración de 12 meses.

Una vez concluido ese plazo, Google podrá comenzar a cobrar la tarifa mensual estándar correspondiente al plan, salvo que el usuario cancele la suscripción antes de que termine el periodo promocional.

La compañía también advierte que determinadas personas con suscripciones activas de Google One, integrantes de ciertos grupos familiares u otras modalidades de suscripción podrían no ser elegibles.