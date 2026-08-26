El gaming en Perú reúne actualmente a consumidores con diferentes niveles de experiencia, desde personas que juegan ocasionalmente hasta usuarios competitivos que buscan equipos especializados para mejorar precisión, comodidad y velocidad de respuesta.

A pocos días del Día del Gamer, que se celebra cada 29 de agosto, Coolbox señala que el 57% de los peruanos conectados juega videojuegos, mientras que un 37% lo hace al menos cuatro días por semana y un 14% comparte sus experiencias en Internet.

Marcelo Bazán, CEO de Coolbox Perú y México, sostiene que esta diversidad está modificando tanto la oferta tecnológica como los criterios utilizados para elegir dispositivos y accesorios.

“Hay quienes buscan iniciarse con equipos funcionales y accesibles, mientras otros priorizan precisión, ergonomía, velocidad de respuesta y personalización”, señaló Bazán.

¿Qué tecnología busca el gamer peruano?

Las necesidades varían según el tipo de jugador. Los usuarios casuales suelen inclinarse por productos versátiles y fáciles de utilizar, además de considerar su compatibilidad con diferentes dispositivos.

Entre estos accesorios aparecen audífonos, controles, mouse y teclados, mientras que los jugadores especializados incorporan más variables antes de decidir una compra.

Precisión, estabilidad de la conexión, comodidad para sesiones prolongadas, calidad de audio, tiempo de respuesta y posibilidades de personalización se encuentran entre los atributos considerados por estos consumidores.

Durante 2026, los mouse gaming registran el mayor crecimiento dentro de esta categoría en Coolbox, según información proporcionada por la compañía. También avanzan los headsets, mientras que teclados, controles y sillas gamer se mantienen entre los productos de mayor demanda.

Periféricos inalámbricos y ergonomía ganan terreno

La evolución del mercado también se refleja en las características de los equipos. Los periféricos inalámbricos, audífonos de baja latencia y productos orientados al streaming forman parte de las tendencias identificadas por la empresa.

A estas características se suman la iluminación y personalización del setup, así como una mayor atención a la ergonomía, especialmente entre quienes permanecen varias horas frente a una computadora o consola.

La oferta se ha extendido también hacia distintos presupuestos. De acuerdo con Coolbox, dentro de su catálogo existen accesorios gamer de entrada desde S/49.90.

“El consumidor ya no evalúa únicamente el precio. Busca que la tecnología le entregue una mejor experiencia y que responda a la forma en la que juega”, indicó Bazán.

¿Cómo compran tecnología los gamers peruanos?

El proceso de compra combina cada vez más los canales digitales y físicos. Antes de adquirir un producto, los usuarios pueden comparar precios por Internet, revisar especificaciones técnicas, verificar compatibilidad y consultar referencias.

Sin embargo, la tienda física continúa siendo utilizada para probar determinados productos, solicitar asesoría o despejar dudas antes de concretar una compra.

Esto genera un comportamiento omnicanal: una búsqueda puede comenzar en Internet y terminar en una tienda física, o producirse en sentido contrario.

Para quienes buscan accesorios gaming, comprobar la compatibilidad adquiere especial importancia. Un periférico puede variar en funciones dependiendo de la computadora, consola, sistema operativo o conexión con la que será utilizado.

Coolbox Elite Cup se realizará por el Día del Gamer

En el marco del Día del Gamer, Coolbox anunció la tercera edición de la Coolbox Elite Cup, que se desarrollará el 29 de agosto, entre las 2:00 p. m. y las 8:00 p. m., en la rotonda de Plaza San Miguel, en Lima.

La actividad será gratuita y tendrá competencias de Valorant en modalidades Deathmatch y 5 vs. 5, además de una final presencial con transmisión vía streaming, concurso de cosplay, música en vivo y activaciones tecnológicas.

Según los organizadores, la competencia entregará S/2,500 al ganador de Valorant 5 vs. 5 y S/500 al vencedor de Deathmatch. El ganador del concurso de cosplay recibirá una PlayStation 5.