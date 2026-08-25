TCL anunció la llegada al Perú del P2A Pro, un monitor gamer de 27 pulgadas desarrollado para videojuegos que demandan alta velocidad de respuesta y claridad de movimiento.

El equipo combina tecnología Mini LED, resolución 2K y una tasa de refresco que alcanza los 320 Hz, además de funciones dirigidas tanto a jugadores competitivos como a usuarios que buscan una experiencia de mayor calidad visual.

Roberto De la Cruz, vicepresidente de TCL Electronics Perú, señaló que el lanzamiento responde a la evolución del mercado de monitores para videojuegos y a la demanda de dispositivos que combinen velocidad, imagen y comodidad durante periodos prolongados de uso.

TCL P2A Pro ofrece hasta 320 Hz en resolución 2K

Una de las principales especificaciones del TCL P2A Pro es su tasa de refresco de hasta 320 Hz en resolución 2K. Una frecuencia elevada permite que la pantalla actualice la imagen más veces por segundo cuando el hardware y el videojuego generan suficientes fotogramas.

Esta característica está orientada principalmente a títulos competitivos, donde la fluidez y la claridad durante movimientos rápidos pueden resultar relevantes para la experiencia del jugador.

Cabe precisar que una pantalla de 320 Hz puede mostrar hasta 320 actualizaciones por segundo, pero alcanzar una cantidad equivalente de FPS dependerá también del rendimiento de la computadora, la configuración gráfica y el propio videojuego.

Mini LED y brillo máximo de 800 nits

El nuevo monitor alcanza un brillo máximo declarado de 800 nits, característica destinada a mejorar la representación de zonas luminosas y oscuras, especialmente en contenidos de alto contraste.

El P2A Pro también utiliza retroiluminación Mini LED con 180 zonas de atenuación, según las especificaciones proporcionadas por TCL.

Esta tecnología permite controlar diferentes áreas de iluminación de la pantalla para mejorar el contraste y la percepción de detalles en determinadas escenas.

Tecnología Tmoc busca reducir el desenfoque de movimiento

El monitor incorpora Tmoc (TCL Motion Clarity Technology), una tecnología desarrollada por TCL CSOT para mejorar la claridad de imágenes en movimiento.

Según el fabricante, el sistema combina el panel HFS Shoot con MPRT Plus y la retroiluminación Mini LED para reducir el desenfoque durante movimientos rápidos.

Esta característica puede resultar especialmente relevante en videojuegos de acción, títulos competitivos y otras experiencias donde los objetos cambian rápidamente de posición en pantalla.

Función para videojuegos de disparos

El TCL P2A Pro incorpora además la función Aim Sight de Modo 24,5 pulgadas, que reduce el área de visualización utilizada durante la partida.

La característica está orientada principalmente a jugadores de títulos FPS o shooters en primera persona y busca concentrar la información visual dentro de una superficie más pequeña de la pantalla.

Funciones para reducir la fatiga visual

Para sesiones prolongadas frente a la pantalla, TCL señala que el monitor integra Hardware Low Blue Light, atenuación DC y tecnología antiparpadeo.

El dispositivo también cuenta con un soporte multifunción hexagonal, desde el cual es posible realizar ajustes de altura, inclinación y giro para adaptar la posición del monitor al espacio y postura del usuario.

¿Dónde estará disponible el TCL P2A Pro en Perú?

TCL informó que el P2A Pro de 27 pulgadas ya se encuentra disponible a nivel nacional como parte de su portafolio de productos orientados al segmento gamer.

En la información proporcionada para el lanzamiento no se especificó el precio oficial del monitor ni los canales concretos de comercialización, datos que deberán verificarse antes de incorporarlos a una eventual guía de compra.