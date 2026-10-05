Solo el 5% de las empresas peruanas cuenta actualmente con algún seguro contra desastres naturales, según estimaciones de Avla Perú, en un contexto en el que el Fenómeno El Niño incrementa la exposición de las compañías a lluvias intensas, inundaciones, huaicos y deslizamientos.

La baja cobertura contrasta con el nivel de prevención reportado por las empresas. Una encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realizada a 345 compañías no financieras reveló que el 83% ya adoptó o planea adoptar medidas ante El Niño.

Empresas priorizan rutas alternativas y continuidad operativa

Según el estudio del BCRP, el 42% de las empresas contempla establecer rutas logísticas alternativas, el 41% trabaja en planes de continuidad operativa y el 40% prevé reforzar sus instalaciones.

En el norte del país, donde la exposición al fenómeno es mayor, el porcentaje de empresas que tomó o planea tomar medidas preventivas alcanza el 94%. Entre las principales acciones figuran el reforzamiento de instalaciones, con 77%, y los planes de continuidad operativa, con 66%.

Sin embargo, la preparación operativa no necesariamente implica protección financiera. Avla Perú estima que apenas el 5% de las empresas posee actualmente algún seguro frente a desastres naturales.

Qué riesgos enfrentan las empresas ante El Niño

La afectación de un evento climático extremo puede ir más allá de los daños a edificios o maquinaria. La interrupción de una carretera, el cierre temporal de una planta o la pérdida de inventarios también pueden afectar proveedores, clientes, distribución y flujo de caja.

El BCRP identificó precisamente a la logística como uno de los principales riesgos: el 62% de las empresas consultadas anticipa retrasos o mayores costos logísticos, mientras que el 43% advierte dificultades para distribuir productos y el 42% espera mayores precios de los insumos.

Además, el 67% de las compañías encuestadas prevé un incremento de costos, el 48% anticipa menores ventas y el 46% espera una reducción de su producción por efectos del Fenómeno El Niño.

Fenómeno El Niño ocurre con mayor frecuencia

Un análisis publicado por Marsh Perú señala que la frecuencia de eventos asociados a El Niño en el país pasó de aproximadamente uno cada 19 años a uno cada seis años.

La firma también calcula que, entre 1997 y 2023, estos episodios ocasionaron pérdidas acumuladas superiores a los US$10.000 millones en el Perú.

“El principal error de una empresa es pensar que los desastres naturales son hechos excepcionales y que no volverán a ocurrir”, señaló Walter Fernández, gerente general de Avla Perú.

Según el ejecutivo, la prevención debe incorporarse en la estrategia financiera de las compañías debido al impacto que estos eventos pueden generar sobre activos, operaciones y cadenas de suministro.

El antecedente del Niño Costero de 2017

El impacto del Niño Costero de 2017 también dejó importantes pérdidas aseguradas. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) señala que ese año se recibieron más de 17.000 solicitudes de indemnización y se pagaron aproximadamente US$660 millones en siniestros.

De acuerdo con la SBS, las regiones del norte concentraron el 50,45% de las pérdidas aseguradas, principalmente en Piura, Lambayeque y La Libertad, mientras que Lima representó el 38,98%.

Perú mantiene una baja penetración de seguros

La brecha frente a desastres naturales ocurre en un mercado asegurador que mantiene una penetración reducida.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, las primas de seguros equivalían aproximadamente al 2,01% del PBI peruano, de acuerdo con la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG).

Esta proporción se mantiene por debajo del promedio de América Latina. Datos de Fundación Mapfre situaban la penetración regional en 3,2% en 2024, frente al 2% registrado por Perú.

Qué pueden hacer las empresas para reducir riesgos

Ante este escenario, Avla Perú plantea que las compañías identifiquen los activos y procesos indispensables para mantener sus operaciones y revisen si sus pólizas contemplan adecuadamente infraestructura, maquinaria, mercadería y otros bienes.

También recomienda desarrollar planes de continuidad operativa, identificar proveedores alternativos y establecer rutas logísticas de contingencia.

“Una adecuada gestión de riesgos permite que las empresas no solo protejan su patrimonio, sino que tengan mayor capacidad para recuperarse y continuar operando después de un evento adverso”, indicó Fernández.